Paganini tras el viaje con Lacalle Pou a Dubái: “Volvemos con muchas puertas abiertas”

Con la intención de “abrir Uruguay al mundo”, el presidente Luis Lacalle Pou viajó a Dubái para seducir a las autoridades del gobierno árabe y a los inversores privados del país para que apuesten sus capitales en una “plaza segura” y con “reglas de juego claras”. El ministro de Industrias, Omar Paganini, que viajó junto al primer mandatario, dijo a El País que el resultado de la misión oficial fue “muy positivo”.

“Volvemos con muchas puertas abiertas y una agenda de trabajo intensa para seguir avanzado y concretar proyectos de inversión”, dijo el jerarca de Industria desde Dubái.



Paganini explicó que a partir de ahora el gobierno trabajará en conjunto con los Emiratos Árabes Unidos para definir oportunidades e inversiones.



La intención acordada es dedicar tres meses para plantear posibles acuerdos y otros tres para diseñar un plan de trabajo rubro a rubro o proyecto a proyecto.



“El balance de la gira es muy positivo en la media que hay un alineamiento estratégico fuerte para poder mejorar las relaciones económicas entre los países. Ellos tienen un posicionamiento. Dubái, como polo logístico para todo el Medio Oriente y el norte de África a partir de sus puertos, aeropuertos y zona franca, permite penetrar en estos mercados. Es el interés de ellos que Uruguay use la plataforma de Dubái para saltar a la región”, comentó el ministro.

A su vez, Uruguay le ofrece a los Emiratos Árabes Unidos un posicionamiento logístico y comercial en el Río de la Plata y en general en toda América del Sur.



Pero sin duda el punto de especial interés de Lacalle Pou es sentar las bases para la llegada de capitales genuinos de fondos de inversión y de empresas privadas que buscan asociarse con firmas latinoamericanas.



“Ellos hablan muy francamente de la posibilidad de inversiones en América del Sur, en donde por ahora han invertido poco y buscan apostar en un país con seguridad jurídica para apalancar sus proyectos. Una de las cosas para la que están buscando alternativas tiene que ver con la seguridad alimentaria. Para ellos la cosa pasa por asegurarse la participación en empresas productoras de alimentos en Uruguay, y así lograr tener el suministro de alimentos para su región, ya que son países que no producen”, dijo Paganini.

Otro de los puntos de la agenda oficial pasó por Abu Dabi, el potente centro económico donde están instaladas las empresas petroleras que están avanzado en la diversificación de la producción.



“Crearon una empresa de energías renovables que se llama Masdar y están buscando proyectos de infraestructura y también energía; incluso propuestas inmobiliarias para apostar desde sus fondos de inversión. En ese sentido hubo varias reuniones para trabajar y encontrar oportunidades en Uruguay. También fue muy importante la reunión con el jeque de Dubái Al Maktum (y vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos). Tuvo una extensa charla con el presidente”, destacó el ministro Paganini.



La gira incluyó varias rondas de negocios con empresas privadas y un acuerdo de cooperación con la Cámara de Comercio de Dubái con la gremial de comercio y servicios uruguaya.

“Esperemos que los privados concreten negocios, y por otro lado nuestra tarea es poder encontrar espacios de cooperación mayores e inversiones posibles para que sean atractivas para la gente de Dubái. Es un trabajo de cooperación casi instantáneo”, explicó Paganini.



El ministro remarcó que en esta instancia los Tratados de Libre Comercio (TLC) no son una herramienta atractiva para avanzar entre ambos países. Paganini dijo que Uruguay ya tiene un tratado de protección de inversión con los Emiratos Árabes Unidos, además de un acuerdo de no doble tributación. “Ahora de lo que se trata, más que de un Tratado de Libre Comercio -que sería no demasiado valiosos porque ya se tienen aranceles muy bajos- es de concretar proyectos de inversión y concretar presencia uruguaya en esta zona. Eso es algo que tienen que hacer por un lado los privados y por otro el gobierno como facilitador”, puntualizó.



El interés central de Uruguay pasa no solo por incrementar las exportaciones hacia los destinos árabes, sino más aún porque se concreten las inversiones.



“Necesitamos inversiones para seguir creciendo y con esta gira se abrieron un montón de puertas. Ellos están interesados especialmente en alimentos, en lácteos y carnes, y se habló mucho de energías renovables, así como también de tecnologías de la información”, concluyó el ministro Paganini.