Paganini viajará a Alemania en setiembre para avanzar en "alianza energética"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Industria, Energía y Minería (MIEM), Omar Paganini, anunció este martes en el Congreso de Intendentes, durante su presentación de la hoja de ruta del hidrógeno verde, que viajará a principios de setiembre a Alemania, como "único ministro sudamericano", para tener una reunión con el gobierno alemán en pro de fortalecer una "alianza energética" entre ambos países.

El primer camino es esta reunión con el gobierno alemán y ya hay contactos con el gobierno de Japón. "Este es un tema que requiere que los países de otro lado estén dispuestos a incentivar este tipo de cosas y valorar que Uruguay es un buen socio", detalló Paganini.



"Alemania tomó la decisión de importar parte grande de su producción. (...) El mecanismo es de riesgo comercial privado o amortiguado por algún mecanismo de la UE, Japón o Estados Unidos, no es el Estado Uruguayo que pueda asegurar la compra. Requiere inversores extranjeros que estén dispuestos a tomar ese riesgo y nosotros incentivar" ese movimiento, explicó el ministro.



El ministro detalló que para potenciar esta clase de proyectos es necesario "definir aspectos regulatorios" tanto en el manejo del hidrógeno de forma segura como en materia de impuestos.



"Estamos pensando en un sector que sobre todo es exportador, porque las inversiones que se precisan son de un tamaño que no son justificables para el mercado interno", detalló. Este mercado internacional tiene una diferencia importante "con el desarrollo que se hizo hasta ahora con las energías renovables". En este caso, como no se puede potenciar con el poder de compra con el Estado, se tiene que fortalecer con cooperación internacional. "Estamos trabajando fuertemente en fortalecerla lo más posible; para lograr que uruguay esté entre los primeros jugadores", detalló.