Paganini: "es una interpretación posible" que Cosse haya utilizado Antel para impulsar su carrera

El ministro de Industria, Omar Paganini, volvió a analizar los gastos efectuados en marketing y publicidad por Antel en los gobiernos frenteamplistas, principalmente los US$ 90 millones bajo la gestión de Carolina Cosse (2010-2015), y dijo que "es una interpretación posible" que haya utilizado al ente para impulsar su carrera política.

Además, le contestó a la propia Cosse que ayer dijo que los que la critican por el gasto "escriben desde Iphones que compraron más baratos gracias a los planes que desarrollaba Antel". "Es un argumento absolutamente fuera de lugar y que no tiene que ver con rebatir argumentos", señaló Paganini en "Doble click" (Del Sol).

El pasado domingo, Paganini se descargó en Twitter sobre los gastos de Antel en publicidad y habló de "despilfarro".

El ministro indicó que lo hizo porque considera "un tema relevante la gestión de las empresas públicas" y que en los anteriores gobiernos "no se han manejado bien".



"Si uno maneja los números que año a año fue gastando Antel, entre 2005 y 2019, en marketing, publicidad y auspicio, encuentra que cambian notoriamente los valores cuando cambian los presidentes de los entes", explicó.



Paganini dijo que se gastó "en el orden de US$ 10 millones en el primer período de Tabaré Vázquez" y luego "salta a cerca del doble en el período de Cosse y vuelven a un nivel similar en el período de Tolosa".



Además aseguró que "donde Antel gastó más en toda su historia en marketing fue en 2014 donde era año electoral y Cosse era la presidenta".



"La campaña de marketing de Antel no impactó en el negocio, eso parece bastante claro. Ni por el número de ventas ni por la cantidad de clientes. No fue una campaña con éxito comercial. Si vemos que además se correlacionan perfectamente con los períodos de gobierno y con los años electorales, nos damos cuenta que la motivación de esa campaña de marketing de 22 o 23 millones tiene que ver con temas políticos y no empresariales. A eso le llamamos despilfarro", agregó.