"Los padres de la cuarentena obligatoria no somos nosotros", dijo Fernando Pereira

"Los padres de la cuarentena obligatoria no somos nosotros", indicó este miércoles de mañana el presidente electo del Frente Amplio Fernando Pereira, aludiendo a dichos del presidente Luis Lacalle Pou de las últimas horas.

Pereira señaló en diálogo con En Perspectiva (Radiomundo) que no solicita "medidas restrictivas" al Ejecutivo en esta coyuntura, pero sí que se traslade a la población el mensaje de "tener muy claras cuáles son las acciones que podemos tomar colectiva e individualmente para que la pandemia haga el menor daño posible" a partir de un análisis del GACH.

En esta situación, pidió contar con una "campaña más agresiva de difusión sobre la vacuna" anticovid, así como "difundir más" la inmunización a menores de edad - que comenzó hoy -, así como "campañas masivas o de bien público" que expliquen cómo deben cuidarse las personas.

"¿Está bueno ir a un espectáculo deportivo o no en esta situación de pandemia? Alguien nos lo tiene que decir. ¿Está bien o mal que haya miles en un espectáculo por abierto que sea? Alguien nos lo tiene que decir. Suponga que no es el GACH y es el ministerio (de Salud). ¿A usted se lo han dicho?", cuestionó.

Lacalle Pou se refirió este lunes en conferencia de prensa al reclamo de medidas ante la suba de casos. "Se ha sugerido la toma de medidas, no sabemos de cuáles. Nos podemos imaginar porque algunos que son los creadores de la cuarentena obligatoria quizás vayan por ese camino de restringir", dijo. Un día después, en rueda de prensa en San Javier (Río Negro), el mandatario puntualizó con respecto a sus dichos de la cuarentena obligatoria que era una "paternidad compartida", explicando que no solo se refería al Frente Amplio.

"Los padres de la cuarentena obligatoria no somos nosotros. Usted puede hablar con (Daniel) Salinas, yo le plantee el primer día de la pandemia: 'Nos vamos a colocar detrás de lo que decida la autoridad sanitaria, que tenía el asesoramiento del GACH", dijo Pereira esta mañana. "No entiendo por qué hoy está la posición un tanto dura de no convocar al GACH. De última, el Poder Ejecutivo es quien decide la política", agregó.



Esta no es la primera vez que pide que se convoque al grupo. La misma solicitud la hizo ayer martes a través de una publicación que realizó en su cuenta de Facebook, a partir del aumento de casos de coronavirus en el país.

Con respecto a los dichos del mandatario, quien aseguró que "a veces el no tomar medidas directamente es una medida", Pereira respondió: "Cuando no se toma ninguna medida, no es una medida".



"La gente va a teniendo la percepción de que contagiarse de covid no es nada", dijo y contó que tras cursar la enfermedad, hace más de un año tiene "disfonía, fatiga, cansancio muscular". Por esto, llamó a "no subestimar los efectos del covid".