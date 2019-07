Pablo Mieres sale al cruce de Astori por sus dichos sobre Venezuela

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el sistema político local la discusión sobre Venezuela se ha concentrado en si en ese país hay una dictadura o no la hay. Es que para gran parte de los países sudamericanos Nicolás Maduro ha cortado con las prácticas democráticas.

Sin embargo el gobierno frenteamplista de Tabaré Vázquez ha buscado matizar las críticas hacia el régimen de Maduro, y los integrantes del gobierno evitan decir que allí hay una dictadura. Sí asumen que no están dadas las garantías democráticas, pero al final el debate desemboca en una batalla dialéctica.



Quien cambió la pisada fue el ministro Danilo Astori. “A mí no me cuesta nada (decirlo): lo de Venezuela es una dictadura, y es una dictadura tremenda, con impactos humanitarios muy graves”, dijo en una entrevista con emisora DelSol.



Pero sus dichos recibieron la crítica del candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, quien en su cuenta de Twitter opinó que el dirigente frenteamplista demoró mucho tiempo. “Dice que no le cuesta nada decirlo. Le costó más o menos cinco años!!! Y lo dice cuando faltan tres meses para las elecciones!!” escribió. La única manera auténtica de ayudar al pueblo de Venezuela es trabajar para que se termine la dictadura y no defenderla y ser cómplice de ella en todos los foros internacionales”, opinó Mieres en la red social.

