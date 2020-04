Dirigente de la Federación de la Salud: "Si la gente no tiene pan lo va a ir a buscar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la tarde este miércoles hubo una reunión del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, con el Consejo Superior Tripartito, un organismo integrado por los principales delegados de las cámaras empresariales, el sindicalismo y los máximos representantes del Ministerio de Trabajo.



Luego del encuentro Mieres consignó que las cámaras consultaron sobre la posibilidad de evitar multas en el pago con retraso de los impuestos y medidas específicas para las pequeñas empresas. El ministro destacó que trasladará los planteos al Poder Ejecutivo.



Por su parte, el Pit-Cnt marcó su preocupación por los envíos al seguro de paro, en particular los de la salud privada, según afirmó el dirigente sindical Jorge Bermúdez, secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS). Se trata de trabajadores que no están vinculados a los servicios asistenciales. “Esta es la tragedia más grande que nos ha tocado vivir”, dijo. Asimismo, la central solicitó que se controle el aumento de precios, en especial con los productos sanitarios.



Bermúdez también alertó sobre qué consecuencias, a su juicio, podría tener el deterioro del mercado de trabajo: "Si la gente no tiene pan lo va a ir a buscar".

Mieres, por su parte, dijo que el incremento de las solicitudes por desempleo ha llegado a "un nivel muy alto". En tanto, consideró que la "ola al seguro de paro" está "directa y unívocamente vinculada a la emergencia sanitaria".

Ayer martes la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados recibió, virtualmente, a la cúpula del Ministerio de Trabajo para analizar las medidas aplicadas por la crisis sanitaria. La conversación fue online y duró dos horas.



Mieres se presentó junto al subsecretario, Mario Arizzi y el director nacional de Trabajo, Federico Daverede. La oposición del Frente Amplio amplió su representación con los senadores Eduardo Bonomi, Óscar Andrade y Amanda Della Ventura.