Pablo Mieres hará convocatoria al Senado por la contratación de Fernando Vilar

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, anunció hoy lunes que convocará al Senado a la Oficina de Servicio Civil y la Secretaría de Presidencia por la contratación de Fernando Vilar para la conducción de la cadena nacional que fue emitida en febrero.



Mieres solicitará que se den explicaciones sobre si el periodista fue contratado para trasmitir el mensaje presidencial y si es que fue contratado quién pagó por sus honorarios.



"La interrogante surge luego que desde Presidencia se informó que no existía ningún pago, mientras que el periodista dijo en los medios de comunicación haber cobrado por dicha tarea", señala el comunicado del Partido Independiente.



El pedido se formalizará en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, que se reunirá mañana martes 24 a las 14:30 horas.

Presidencia respondió a comienzos de abril a un pedido de acceso a la información realizado por El Observador y a otros realizados por Búsqueda que no se había celebrado una contratación ni pagos a Vilar por encargarse de la cadena nacional.



Sin embargo, el sábado pasado, en una entrevista a Sábado Show, Vilar confirmó a El País que había cobrado por el trabajo realizado para Presidencia, pero no quiso aclarar quién le había pagado.



El presidente de Cutcsa, Juan Salgado, dijo que no sabe quién abonó los honorarios del comunicador para el trabajo que realizó y desde Presidencia aseguran que tampoco le pagaron pero el propio Vilar dijo que cobró.