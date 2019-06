Pablo Mieres: “Somos la garantía de un gobierno sensato”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato a la Presidencia por el Partido Independiente, Pablo Mieres, reivindicó el papel moderado de su colectividad política como opción de gobierno. “Nosotros somos la garantía de un gobierno sensato y con peso hacia el centro que me parece clave para evitar la grieta y la confrontación en el Uruguay”, sostuvo.

Entrevistado en el programa “Quién es quién” de Televisión Nacional, Mieres reflexionó que “la oposición es un concepto que no refleja bien la realidad. Hay varias oposiciones. Nosotros somos una oposición, otra es el Partido Nacional, otra el Partido Colorado, la Unidad Popular es oposición y bien distinta a nosotros y a la de los partidos tradicionales. Me parece que hablar de la oposición es tratar de construir esa idea del gran acuerdo opositor, pero que en realidad lo que hay son distintas percepciones. Nosotros queremos un cambio porque a este gobierno le ha ido horrible. Además no tomó las decisiones que tenía que tomar, porque los mismos problemas agravados por cinco años de demoras siguen arriba de la mesa y hay otros nuevos como el tema del trabajo nada más y nada menos”.

Preguntado si integraría un gobierno de coalición para desplazar al Frente Amplio del poder respondió que “Yo creo que esas cosas están fuera del debate hoy, incluso se nos invitó a formar parte del Partido de la Concertación y dijimos que no”.

Explicó que “nosotros somos un partido independiente y hasta el 27 de octubre la clave es cuántos votos tendremos. Yo creo realmente que el futuro del gobierno de Uruguay es evitar que termine en manos de los extremos y eso depende de cuánto poder tengamos nosotros”.

“Cuando haya pasado el 30 de junio el único partido que quedará en la frontera entre un bloque y otro somos nosotros y cuánta fuerza tengamos es lo que va a hacer que un gobierno, que necesariamente va a ser de coalición, no quede preso de la izquierda radical, ideologizada, pro Maduro, de un lado. O de la derecha nostálgica, autoritaria, del otro”.