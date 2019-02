Pablo Mieres: eliminar la mitad de los cargos de confianza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Partido Independiente planteará en la campaña electoral que deben reducirse a la mitad los cargos de confianza en el Estado y que algunas actividades deben salir de la órbita pública como la producción de cemento.

Ayer se reunió la Junta Federal del Partido Independiente y definió también que será parte central de sus planteos la necesidad de rebajar los combustibles (en particular el gasoil) y la electricidad. El senador y cancidato presidencial del grupo, Pablo Mieres, dijo que estas acciones deberían adoptarse ya aunque "uno asume que el gobierno no va a hacer nada". Las modificaciones tarifarias en los combustibles no tienen porque implicar la desmonopolización de su importación. "El precio del gasoil tiene que estar al nivel de paridad de importación", opinó "No se puede tener dos plantas de cemento que desde hace una década pierden entre US$ 10 millones y US$ 15 millones anuales. Que funcione libremente el mercado del cemento", planteó Mieres.

"Sin tocar el gasto social, hay que analizar el Estado paralelo que actúa por fuera del Tribunal de Cuentas. Hay que ir oficina por oficina viendo donde están las gorduras porque eso hace a la competitividad. Hay que reducir el gasto del Estado", sostuvo Mieres.

La mala situación en cuanto a competividad y la pérdida de empleos "son dos caras de la misma moneda", sostuvo. A su juicio, no caben dudas de que las empresas internacionales que han dejado de producir en Uruguay recientemente dieron ese paso por la falta de competitividad y consideró que es "muy ingenua" la tesis del presidente Tabaré Vázquez de que se abren más empresas que las que cierran. En este sentido, apuntó que el propio Ministerio de Trabajo admite que se perdieron 50.000 empleos.

Opciones electorales.

De cara a una eventual segunda vuelta, Mieres cree que el Partido Independiente debe pronunciarse por un candidato aunque el asunto aún no fue debatido por el grupo. "Me siento obligado a tomar una posición pero no lo hemos hablado. No hay que adelantarse. Hasta el 27 de octubre es el tiempo de la competencia. Creemos que somos la mejor opción de cambio. Hay una puja entre el continuismo y el cambio, entre el gobierno y la oposición y luego hay que ver qué tipo de cambio", reflexionó. En la segunda vuelta electoral de 2014 el Partido Independiente (que tiene un senador y tres diputados) dejó en libertad de acción a sus simpatizantes.

Mieres cree que el tiempo de los acuerdos electorales debe ser después de la primera vuelta electoral y no antes.

Que directores no se postulen

El Partido Independiente quiere establecer la prohibición de que los directores de las empresas públicas puedan ser candidatos a cargos electivos hasta después de haber pasado un período de gobierno, extendiendo así el régimen existente en el Banco de Previsión Social a todas las empresas públicas.