Pablo Iturralde pide una reconciliación “real” por el pasado reciente

El Partido Nacional cumplió 184 años y los blancos prepararon un festejo especial por haber sido el primer aniversario liderando el gobierno nacional luego de más de 25 años. El presidente del Directorio blanco, Pablo Iturralde, asumió el mensaje final del acto conmemorativo del lunes pasado, donde dedicó parte del discurso a los temas vinculados al pasado reciente.

En entrevista con El País Iturralde se explayó sobre el asunto y dijo que a su entender Uruguay se merece una “reconciliación real” para comenzar a superar las heridas generadas previas al golpe de Estado y durante la dictadura militar. En ese sentido, sostuvo que los protagonistas de ambos lados vinculados con esos hechos deberían pedir “disculpas reales” de forma pública, como gesto para esa reconciliación.



Uno de los socios claves de la coalición de gobierno, el senador Guido Manini Ríos, ha puesto en la opinión pública nuevamente la discusión sobre la Ley de Caducidad. Ante la pregunta de si él tiene coincidencias con su compañero de coalición, Iturralde dijo que comparte algunos conceptos.



“Algunas frases coincido. Se terminó el relajo me parece una frase que tiene que ver con una lógica. Había mucho desorden. Había que ordenar las cosas, había un gobierno desordenado. Después que uno coincida con los puntos sobre los derechos humanos, y capaz que no en todo. Pero nadie le va a preguntar a Tabaré Vázquez tampoco por qué no hizo ninguna denuncia de todo un expediente por el cual hoy a Manini se lo acusa. Sin embargo, ese expediente estuvo meses en Presidencia”, dijo el dirigente blanco.



En esa línea, sostuvo que los posicionamientos de Manini Ríos vinculados al pasado reciente, en ocasiones lo incomodan.



“Soy blanco sin beneficio de inventario, y mi partido en el 86 le dio al país una Ley de Caducidad que lo que pretendía era pacificar un país. Frente al problema que se planteaba, el partido sacó las castañas del fuego. Entonces, hoy entrar a revolver y estar revisando determinadas cosas, me parece que no es el camino. Mujica dice que esto se va a terminar una vez se mueran todos los viejos. Yo no sé si va a ser así. Sí creo que el Uruguay se merece una reconciliación nacional. Tuve la suerte de decírselo a Mujica en una larga conversación en Presidencia, por otro tema. Le dije que él podía ser Mandela, y podía lograr una reconciliación nacional, haciendo determinadas cosas que nosotros no podemos”, contó Iturralde.

Pablo Iturralde, presidente del Directorio blanco. Foto: Francisco Flores - Archivo El País.

Sin embargo, el presidente del Directorio del Partido Nacional entendió que el papel del dirigente tupamaro no logró esa reconciliación que considera debe concretarse. Por eso, remarcó que es necesario que los protagonistas de los episodios del pasado reciente pidan sinceras disculpas. “Hubo una lucha fratricida en el Uruguay de la que nosotros, los blancos, no fuimos parte. Hubo un intento de asaltar el poder, del que tampoco fuimos parte. Y también hubo un momento en que el otro bando no respeto la Constitución. Nosotros siempre estuvimos en contra de las dictaduras, de todas las dictaduras: de las de izquierda y las de derecha”, dijo.



Es por eso que sostiene que a él le duelen todas las muertes ocurridas en ese tiempo. “Me duele la muerte del Toba, la de Zelmar, la de Julio Castro. Pero también me duele la muerte de Pascasio Báez, la de Burgueño y la de los cuatro miliquitos que se bajaron a la capital para ganarse el pan y terminaron muertos por la guerrilla”, sostuvo. “Tenemos que estar muy firmes en reclamarles que pidan disculpas, que haya un sinceramiento porque ha habido un relato mentiroso. Los tupamaros no enfrentaron ni un solo día a la dictadura. Ni un ratito. Nunca los escuche pedir perdón”, agregó Iturralde.



El presidente del Directorio blanco entiende que desde las Fuerzas Armadas se ha hecho “un ensayo de disculpas”. “No sé si un pedido expreso, pero en nombre de las Fuerzas Armadas nosotros, el gobierno, puede decir: como Estado se cometieron excesos y podemos pedir disculpas. Quiero una reconciliación nacional”.

El gobierno, ¿es un gobierno blanco? Para ganar las elecciones Luis Lacalle Pou salió a buscar un acuerdo con otros cuatro partidos políticos. La coalición “multicolor” ganó el balotaje por algo más de 30 mil votos. Algunos blancos entienden que la impronta del gobierno es “bien nacionalista”. Iturralde sostiene que hay un buen equilibrio. “Es un gobierno de una coalición que lidera el Partido Nacional. Porque es el socio mayoritario, pero tiene de bueno que lo componen varios jugadores. No es una coalición al estilo de la del Frente Amplio. El Frente nos acostumbró 15 años a una coalición que funcionaba en la calle Colonia y Ejido, y allí se tomaban las decisiones y después llegaban al Parlamento y allí los parlamentarios del Frente se encargaban de certificar notarialmente lo que habían resuelto en la sede del Frente. Es un modelo de coalición donde se gobierna desde afuera. El nuestro no”, respondió el presidente del Directorio blanco.