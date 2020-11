Pablo Abdala ya no tiene COVID-19 y volvió a presidir hoy el directorio del INAU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pablo Abdala superó al coronavirus y desde este miércoles volvió a presidir el directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). El jerarca fue diagnosticado con COVID-19, tras el foco que se generó en la organización, el pasado 24 de octubre.

A su regreso al INAU, y tras la experiencia vivida una vez superada la enfermedad, Abdala dijo en rueda de prensa este miércoles que "esto le pega a cada uno de manera diferente".

"A algunos los afecta de manera más severa, a otros de manera más leve. Yo creo estar en una situación bastante intermedia. Fui un paciente, se podría decir, asintomático. No tuve los síntomas típicos. No tuve fiebre, dolor de garganta y los síntomas característicos que son frecuentes en estos casos", explicó.



"Sí estuve durante estos días en una situación de cierto cansancio físico y agotamiento que, naturalmente con los cuidados correspondientes y con la prudencia debida, fui superando gradualmente", agregó.



Abdala contó que durante estos días no pudo "desconectarse". "El proceso personal mío coincidió con todo el proceso del organismo y eso hizo que nos mantuviéramos en contacto permanente con la realidad del INAU", detalló.

Por otra parte, el presidente del INAU también utilizó su cuenta de Twitter para agradecer "por las innumerables muestras de aprecio y apoyo".



"Y el reconocimiento a los trabajadores, que con gran compromiso mantuvieron los servicios en pleno embate del coronavirus", sumó.