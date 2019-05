Óscar Andrade: "Si la izquierda no se para de manera distinta corremos riesgo de derrota"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Óscar Andrade, precandidato por el Frente Amplio (FA) de cara a las elecciones presidenciales, dijo esta mañana que el partido de gobierno "tiene un grado de organización más débil que nunca, nunca estuvo tan débil en su organización".

El frenteamplista dijo en diálogo con el programa Así nos va de radio Carve que no es el pueblo el que está "menos organizado" que antes, sino que "la izquierda" es la que lo está.

"Hoy se critican más las políticas sociales que hace años atrás", dijo como ejemplo. Y agregó que "se piensa que es plata para el ´pichi´", incluso "también desde la izquierda".



El precandidato contó que hubo "una serie de intercambio con compañeros y compañeras de distintos palos, reflexionando cómo las izquierdas de la región venían siendo sustituidas por gobiernos de carácter neoliberal".



Y opinó que "si la izquierda no se para de manera distinta corremos el riesgo de la derrota. Surgió la idea de una candidatura que se pare desde lo social".

Andrade reflexionó que "la política se viene debilitando y eso nos joroba a todos".



Consultado sobre los gastos en la campaña electoral, el precandidato contó: "Tenemos una campaña muy austera, no tenemos un peso. Nos dan unos 18 mil dólares que es lo que nos da el FA a cada candidato para la campaña. Sabíamos que jugábamos una campaña con muy pocos recursos".

Por último, en relación a los resultados de las encuestadoras, Andrade aseguró que "vamos a votar más de lo que dicen las encuestas". Y dijo que "la interna no está polarizada. Me pone más cerca de (Carolina) Cosse que de (Daniel) Martínez".

"No encuentro diferencias muy importantes entre Cosse y Martínez. Si me dijeras que no soy candidato y tengo que votar entre ellos tendría que tener un grado de afinidad. No encuentro en el discurso de Carolina diferencias respecto al discurso de Daniel", agregó.