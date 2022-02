Óscar Andrade y Guido Manini Ríos ajustan todos los detalles de su debate por la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El reto ya lleva casi siete meses: el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, había dicho que no tenía “ningún inconveniente en discutir o debatir con quien sea” sobre los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) que serán sometidos a referéndum este 27 de marzo, y el senador frenteamplista Óscar Andrade no dejó pasar aquella oportunidad.

“Cuando guste”, le avisó en Twitter el 23 de julio del año pasado, un día después de las palabras de Manini en el canal digital de San José Mora Contenidos. Y en ese tuit también afirmó que “seguro lloverán ofertas en los medios” para oficiar de escenario del duelo dialéctico, y que la disposición al intercambio público y en directo era “la actitud para favorecer una decisión informada” por parte de la ciudadanía.



Aunque Manini no respondió públicamente el mensaje del dirigente comunista, la idea quedó en el aire, y desde hace unos días ambos legisladores y exprecandidatos a la Presidencia se encuentran “ajustando los detalles” de ese debate con discreción, informaron a El País fuentes políticas al tanto de las negociaciones entre ambas figuras.



Allegados a Manini Ríos señalaron que, pese a que este no será el primer debate de la campaña por la LUC, sí entienden que el solo hecho de la presencia del conductor de los cabildantes aportará “otra tensión”. Y que otro de los diferenciales es que sería la primera vez en que el ex comandante en jefe del Ejército participará de una instancia de este tipo.

Entre los detalles a terminar de definir, comentaron las fuentes, está la definición del medio de comunicación que lo transmitirá, que se estima será un canal de televisión. La fecha se prevé para los próximos días.



La intención de debatir -sin especificar rival- había sido manifestada por Andrade ya en febrero de 2021, cuando aún no se habían juntado las 800.000 firmas que se presentaron meses después en la Corte Electoral. En ese momento, Andrade -que participó en junio de 2019 del primer debate televisivo en 25 años, junto con el entonces precandidato a la Presidencia por el Partido Colorado, Ernesto Talvi- reclamaba a la coalición de gobierno su negativa a habilitar un debate sobre la normativa en pugna. Fue por esos días que el senador comunista consideró que al privar del duelo discursivo al pueblo “la opinión pública pierde”. Y cuestionó: “Porque si en definitiva los contenidos de la LUC son tan buenos, ¿por qué no intercambiar sobre ellos?”.



La disposición de Manini a debatir, por otra parte, fue adelantada por Búsqueda en su edición de este jueves. El semanario informó que en una actividad partidaria realizada el pasado 3 de febrero, de la que participaron los diputados Álvaro Perrone, Sebastián Cal y Silvana Pérez Bonavita, se hizo directamente referencia al tema. El que lo aludió fue Perrone, que dijo que “va a haber un debate” en el que “Manini va a estar”.

“Ahí, Cabildo Abierto y el general Manini van a hacer uno de los grandes aportes a la defensa de la LUC”, sostuvo el diputado en ese acto, que se hizo a través de la plataforma Zoom.