Orsi replicó a Lacalle Pou por sus dichos sobre la fibra óptica

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, opinó sobre la polémica que se generó respecto a la fibra óptica en los barrios de Montevideo que enfrentó al presidente Luis Lacalle Pou y a la intendenta capitalina, Carolina Cosse.

Días atrás el presidente dijo que el gobierno anterior “puso fibra óptica en Pocitos, en Buceo, en Malvín, en Punta Gorda”. “¿Dónde la va a poner este gobierno? En Casavalle”, aseguró.



“La fibra óptica se puso en Punta del Este, en algunos barrios de Maldonado. ¿Dónde la va a llevar el gobierno en Maldonado? A un barrio que se llama Cerro Pelado, a un barrio popular”, señaló el mandatario.

“Porque eso es ser justo. Eso es manejar los recursos del Estado”, sostuvo Lacalle Pou.



​“A veces uno anunciando comete errores. Yo creo que el presidente se equivocó cuando hace un anuncio tirando un biandazo para el gobierno anterior. No tiene necesidad, es el presidente de todos nosotros”, le retrucó Orsi.



“La compañera Carolina Cosse aclara que en realidad algunos barrios se llegó en el 90 y pico por ciento. Hay que profundizar y tiene que seguir el proyecto. El tema es que si todo lo anunciamos en clave qué crack soy yo y qué espantoso lo otro, no construimos nada”, indicó el intendente canario.. Y agregó: “No fue la intención, me consta. Me parece que no debe estar en la mira de nadie la confrontación por la confrontación. Se cayó en eso y fue un error”.



Para el jefe comunal esta confrontación entre los partidos ”es la dinámica que sigue desde la última elección”. “Y me hago cargo, debo tener alguna cuota de responsabilidad también”, sostuvo.



“Pero el tema es que hay que contar hasta diez antes de hacer alusiones al error del otro“, concluyó el intendente de Canelones.