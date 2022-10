Orsi rechazó acusación de contratar cargos de confianza a cambio de votos para el fideicomiso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras el anuncio de que el Banco República aprobó por unanimidad el financiamiento para el fideicomiso de obras que la Junta Departamental canaria había autorizado en abril, el intendente Yamandú Orsi aseguró que no hubo contrataciones de cargos de confianza para lograr la aprobación.

Y es que para que se aprobara el fideicomiso de US$ 43 millones el intendente contó con el voto del edil nacionalista Juan López, quien fue a contracorriente de su partido y apoyó a Orsi para que este hiciera obras en los municipios con alcaldías blancas.



Transcurridos los meses, Orsi fue consultado respecto a cómo se cristalizará este acuerdo, que a López le valió el calificativo de "pobre diablo" y "traidor" por algunos de sus correligionarios nacionalistas.

"Él lo que nos planteó eran un par de obras: una en La Paz y otra en Las Piedras. Redireccionamos algunos fondos para esa zona, y no era su barrio, porque lo criticaron por eso. Yo pensé que vivía ahí también, y no era. Le parecía que no estaba bien que no hiciéramos nada en esa zona, tenía razón", detalló el intendente canario en diálogo con Desayunos Informales (Canal 12).



"Luego nos planteó que los municipios blancos tuvieran obras y eso ya existía. Y nos planteó algo que quizás no podamos hacer que es una terminal de ómnibus", agregó.

Consultado sobre los dichos del diputado nacionalista Javier Radiccioni, quien había asegura que Orsi pagó el favor político con la contratación en la intendencia de la asesora jurídica de López, el intendente respondió que "en la intendencia trabaja gente de todos los pelos", pero enfatizó que "cargos de confianza ya no".



"Hay una cantidad de gente que hemos contratado del Partido Nacional, Partido Colorado o de Cabildo que no me entero… y me parece que está bien", cerró.