Orsi: "Hace ya un rato que dejamos de ser el ejemplo distinto en América Latina"

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, publicó un comunicado este lunes haciendo un balance de la situación sanitaria que atraviesa el país como consecuencia del coronavirus y señaló que "con la constante apelación al uso de esa 'libertad' no se frenan los niveles de contagio y menos aún los casos fatales".

"El 7 de febrero los científicos advirtieron que se tenían que tomar medidas más drásticas o el sistema de salud iba a estresarse demasiado. Hace ya un rato que dejamos de ser el ejemplo distinto en América Latina. Por el contrario, el nivel de contagios se disparó y la cantidad de muertes superó la barrera de los treinta casos diarios. Más de 1000 compatriotas perdieron la vida. El nivel de ocupación de los CTI está casi en el límite y no se arregla sólo con poner camas. Hay que disponer del equipamiento adecuado y del personal especializado y eso no se resuelve en pocos días", añadió.

Orsi indicó que el aumento exponencial de casos de COVID-19 "no es culpa de la gente por ser irresponsable". "Existe gente irresponsable, es cierto, pero generalizar es trasladar parte de nuestras propias responsabilidades a los demás", explicó.



Asimismo manifestó que "esa libertad responsable pierde eficacia si no se la alimenta con mensajes claros". "Si los médicos están equivocados y la situación no es tan grave lo correcto sería transmitir serenidad. Nunca sembrar desconfianza atribuyendo maquiavélicas intenciones y menos aún pergeñar campañas. Porque hoy la salida está en las manos de esos profesionales y trabajadores de la salud. Por favor, no pongan a la sociedad en el aprieto de dudar de las cifras y de desconfiar del nivel profesional. Planteemos esto como una cuestión de mayor o menor optimismo en todo caso, pero no dinamitemos más puentes. No hay derecho", añadió.



El intendente remarcó que "no se puede dejar solo al gobierno", pero aclaró que "hay que dejarse acompañar, escuchar, aceptar o descartar y decidir". "Hace rato que la disyuntiva sobre si la cuarentena tiene que ser obligatoria dejó de ser la única elección para tomar. Entre esos extremos hay o debería haber una rica gama de grises, de caminos transitables que nos lleven a buen puerto", detalló.



En ese sentido, Orsi insistió en su pedido de "restringir acceso y movilidad en la frontera", que fue criticado por el ministro de Defensa, Javier García, o "acotar horarios en algunas actividades". "No son medidas que nos encuadren en un estado policíaco", comentó en referencia a los dichos que utilizó el presidente Luis Lacalle Pou para argumentar que no habrá cuarentena obligatoria.



"Por ejemplo, en Europa no se puede ir de una ciudad a otra libremente. Y aquí, una ciudad como Fray Bentos, se complicó porque ingresó un ómnibus con gente infectada que concurrían a una actividad religiosa. ¿Se podría haber evitado? De haber tomado las decisiones correctas a tiempo, sí. Pero para eso hay que encontrar soluciones, que se encuentran conversando, escuchando nuevas voces y pensando. El no escucharnos nos empuja a simplificar los mensajes y no es todo blanco o negro. Así se alimenta también la polarización", agregó.



"Por el bien de nuestra gente, ojalá que el gobierno sea el que tenga la razón y que el resto estemos todos equivocados. Pero no podemos dejar de decir lo que nos parece que está ocurriendo. Cada uno, desde donde nos toca estar y teniendo siempre presente que hay cosas que no sabemos. Y cuando uno no sabe escuchar a los especialistas: equivocarnos está dentro de las posibilidades. Y está claro que a nadie le gusta. Pero tener razón es consecuencia del manejo correcto de múltiples variables. Nunca fruto de la suerte. Es tiempo de elegir, no de embocar", finalizó.