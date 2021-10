Orsi a Lacalle por sus dichos sobre la LUC:  "Quieto, que la ciudadanía va a resolver"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, respondió al presidente Luis Lacalle Pou, luego de que este indicara más temprano: "Que alguien me diga cuál es el efecto negativo" de la Ley de Urgente Consideración (LUC), en el contexto de una campaña impulsada por el Frente Amplio y el Pit-Cnt para derogar 135 de sus artículos.

"Lo más negativo es que se llevó puesto al Parlamento. 500 artículos de asuntos que no tienen nada que ver uno con otro es porque no tiene confianza en la pluralidad que significa el Parlamento", lanzó el dirigente frenteamplista en declaraciones recogidas por Radio Monte Carlo.



Consideró que Lacalle Pou "debería ahora seguir preocupándose por los temas del país, y quieto, que la ciudadanía va a resolver".



"Le pone un límite en el tiempo para resolver una Ley de Urgente Consideración (LUC), que habla de una concepción que por lo menos es riesgosa", aseguró sobre los plazos que conllevan este tipo de normas.



"Hay que tener la paciencia y el respeto. No digo que no lo tenga, pero tener confianza en que la discusión franca, frontal, siempre es buena", dijo Orsi, y redobló la apuesta: "Tratar de sacar todo apurado por las dudas que se rompa una alianza creo que habla mal".



"La ley está vigente hace más de un año, que alguien me diga cuál es el efecto negativo, después si quieren hablamos de los positivos", expresó el presidente durante su participación en el America Business Forum que se realiza en Punta del Este.



El mandatario reiteró que la LUC es una "buena ley", y que la van a "defender" porque se trata de un "compromiso electoral". Resta la confirmación oficial por parte de la Corte Electoral de que las firmas están, pero todos los partidos comenzaron a recorrer el país presentando sus posiciones sobre el buque insignia del gobierno que comenzó en marzo de 2020.