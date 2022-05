Orsi juega fuerte y prepara el terreno para su candidatura en el Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Yamandú Orsi ya se mueve como presidenciable: es impulsado por el Movimiento de Participación Popular (MPP), pero se acercó a los astoristas y busca captar al electorado moderado del Frente Amplio. Mantiene “diálogo permanente” con varios sectores y una amplia mayoría lo ve con buenos ojos. Hoy es el que reúne más apoyos para la carrera de 2024.

“Ya largaste la campaña”, le dijo -entre risas- el presidente Luis Lacalle Pou al intendente de Canelones luego de escuchar su discurso el pasado 18 de mayo, en el acto por la Batalla de Las Piedras. Referencias a la seguridad y a la “crisis económica” fueron los ejes de su discurso, que marcaron su mirada más allá de lo departamental.



A la interna también hubo señales fuertes en las últimas semanas: un acercamiento con la dirigencia de Asamblea Uruguay más próxima al exvicepresidente Danilo Astori que estuvo dada por una reunión “reservada” que mantuvo con los diputados Claudia Hugo y Carlos Varela, tal como informó El País. La noticia del encuentro no cayó nada bien en el bloque seregnista progresista, porque se conoció justo después de un mensaje de Astori donde planteaba la necesidad de evitar la discusión de candidaturas para “cuidar” al proyecto político.



A esto se agrega un nuevo guiño de Orsi a los astoristas: el impulso de un homenaje hacia el conductor de la política económica de izquierda. “Saludo hoy a los 28 años de la creación de Asamblea Uruguay. Y quiero saldar una deuda: homenajear al compañero Astori. Gracias Danilo por sostener buena parte de la arquitectura que permitió los 15 años de mayores logros para que nuestra gente pudiera vivir mejor. ¡Salud!”, escribió Orsi en Twitter.

El “gesto” generó también diferentes interpretaciones en el bloque seregnista, donde entienden que hay una intención de tratar de “incidir” para que el senador de Fuerza Renovadora Mario Bergara no se postule como candidato en el 2024.



Fuentes del ala moderada del Frente Amplio señalaron a El País que de presentarse Bergara podría “restar” votos a Orsi en una interna, porque ambos se muestran como una opción más “de centro”. A diferencia de la intendenta de Montevideo Carolina Cosse, que le habla al frenteamplista.



A su vez, dentro del espacio seregnista progresista no hay unanimidades respecto a las candidaturas. Fuerza Renovadora apunta a que el bloque tenga un candidato (que, aunque no dicen, por liderazgo sería Bergara) en coincidencia con una parte de Asamblea Uruguay, mientras que Plataforma -que conduce el exdirector de la OPP Álvaro García- también mantiene un acercamiento con Orsi. Oficialmente, el grupo no adoptó una posición, pero ve con “buenos ojos” al intendente.



Otros sectores, como la Vertiente Artiguista, llevan adelante un “diálogo permanente” con el intendente, que hace unos dos meses fue recibido por la dirección nacional. Por su parte, en el Nuevo Espacio, todavía no saben con quién harán alianza y mucho menos el candidato por el que podrían optar. Fuentes del sector dijeron a El País que las candidaturas no son un tema de conversación dentro del grupo que apuesta primero a fortalecerse internamente, tras la pérdida de votos en la última elección.

Por otro lado, se abrió un interrogante respecto a si Cosse se postulará como candidata. Su futuro político parece estar ligado directamente a lo que resuelva el Partido Comunista, que este fin de semana tiene su Congreso de donde saldrá la nueva dirección que se encargará de definir las alianzas electorales para el 2024.



La duda surge porque los apoyos que tiene Cosse de su propio sector (La Lista Amplia), del Partido Socialista (por medio del ala mayoritaria) y de Casa Grande (de Constanza Moreira) no son suficientes como para que compita a la presidencia. Por lo que es clave la posición que asuman los comunistas de cara al 2014 y más aun teniendo en cuenta que Cosse puede ir por la reelección en Montevideo.



En la interna del FA se considera “difícil” que los comunistas apoyen a Orsi, cuando hasta ahora le dieron el aval a Cosse. Además, no son nuevas las disputas entre el sector y el Movimiento de Participación Popular (MPP). Pero, hay quienes especulan con un acuerdo nacional que se ate a la Intendencia de Canelones, de la mano del senador Óscar Andrade.



Aunque faltan dos años para el 2024, en el Frente Amplio ya empezaron a moverse las fichas para disputarle al gobierno a la coalición que encabeza el Partido Nacional. De eso no hay dudas y así quedó expresado en el Plan Político que está en discusión y que será aprobado en el próximo Plenario del 4 de junio.



A favor de Orsi juega la buena relación en general que mantiene con diferentes sectores, que han sido contemplados por él desde el armado del gabinete. A diferencia de lo que sucedió con Cosse -que nombró a dirigentes de grupos políticos que la apoyaron en la campaña y personas de su confianza- el intendente de Canelones apostó no solo a figuras del MPP (por ser su sector), sino a integrantes de Asamblea Uruguay, Partido Socialista, Plataforma, PAR, entre otros.

Además de cultivar la relación con los diferentes grupos del FA, Orsi mantiene un vínculo muy cercano con el actual presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, con quien estuvo ayer sábado en la inauguración del comité Sudestada en El Pinar.



No es la primera vez que ambos aparecen juntos. A la presentación que hizo Cosse en el club Stockolmo -cuando anunció el plan alternativo ante el fracaso del préstamo del BID- Pereira y Orsi llegaron juntos y se dirigieron al escenario para saludar a la intendenta.



Al relacionamiento dentro del FA y los discursos orientados hacia los votantes “de centro” se suman las recorridas que está realizando Orsi en el interior del país. Visitó Rivera, estuvo en Pueblo Centenario (junto a José Mujica y Lucía Topolansky), Tacuarembó, Fray Bentos y Minas, entre otras ciudades, en el marco de la campaña por el referéndum para la derogación de los 135 artículos de la LUC. Todo eso prepara el terreno para el 2024.