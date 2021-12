Orsi: "Existe la oportunidad y la chance" de ser candidato presidencial en 2024

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Canelones Yamandú Orsi expresó este miércoles que "existe la oportunidad y la chance" de que se postule a candidato presidencial por el Frente Amplio en las próximas elecciones del año 2024, aunque dijo que resta tiempo para tomar esa definición.

En diálogo con la radio CW 41 (San José), Orsi señaló que "la opinión pública instala" que tanto él como otras figuras que con "responsabilidades" - nombró a Carolina Cosse, Óscar Andrade, Mario Bergara y "puede estar" Andrés Lima - "sin dudas" son los nombres que van a estar "sobre la mesa" a la hora de valorar los candidatos para los próximos comicios.

"Yo entiendo que para eso sea posible y para que se puedan hacer bien las cosas uno tiene que prepararse y empezar a abordar otras cosas que no sean solo las del departamento", indicó el jefe político canario.



"Eso lo entendí hace un tiempo y empecé a analizar temas de carácter nacional e internacional para que si llegado el momento eso ocurre y mi nombre es considerado en la interna yo tengo que tener claro si estoy pronto o no estoy pronto", añadió en esa línea.



Orsi sostuvo que si bien hay que ver "hasta dónde se llega", confesó: "Yo sé que esa cancha es una cancha posible". Ese posible paso a disputar el máximo cargo de gobierno uruguayo "va a depender de lo que pase este año y el otro" en su gestión al frente de la Intendencia de Canelones, que dijo, "no puede descuidar".



"Si vos me decís porcentaje de que yo pueda llegar a jugar en esas 'ligas', como se dice, existe la oportunidad y la chance pero va a pasar mucha agua debajo del tiempo todavía", indicó el intendente canario.



"Ganas hay de seguir asumiendo responsabilidades. Tenemos que tener la humildad suficiente de saber si uno está preparado o no, en eso estamos", subrayó.