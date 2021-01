Orsi y exintendentes del FA se reúnen y proponen mirar al interior

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El asado se había postergado por el avance de la pandemia pero el sábado en Punta Rubia, Rocha, varios exintendentes del Frente Amplio (FA), entre ellos Daniel Martínez, armaron un fuego y compartieron reflexiones, hubo mates y algunas cervezas, y la mira estuvo puesta en 2024 y 2025.

El reelecto intendente de Canelones, Yamandú Orsi, también participó del encuentro, en el que el grupo acordó dos cosas: por un lado, consolidar el ámbito de reunión de exintendentes y mantener otros encuentros de forma periódica, cada dos meses aproximadamente, para debatir sobre la agenda política y generar aportes al partido; y por otro, proponer a la fuerza política la creación (o la reedición) de una comisión que atienda especialmente al interior del país, o a “los interiores”, como le llaman.

En el FA en general y entre los participantes del asado en particular prima la idea de que las derrotas electorales responden a un retroceso del partido en el interior del país. “A nosotros nos cobraron por nabos. No le dimos pelota al interior. Cuando este viejo se puso viejo, cuando le costó moverse, nadie le dio pelota al interior”, dijo el expresidente José Mujica a El País en octubre. “Yo salía los jueves, me tomaba un ómnibus, e iba para todos lados. Conocía todo el país y aprendía con la gente. Se aprende con la gente de campo. El urbanismo del Frente fue un factor que influyó mucho” en las derrotas, agregó.



Evolución de las victorias y las derrotas.

En la reunión, que tuvo un carácter informal, repasaron la evolución de las victorias y las derrotas electorales.



En 2005, tras lograr por primera vez el triunfo a nivel nacional, el FA ganó ocho intendencias; en 2010 bajó a cinco; en 2015 se quedó con seis; y el año pasado solo mantuvo tres, Montevideo, Canelones y Salto.

“Pudimos hablar mucho de temas pendientes y del futuro”, dijo Orsi a El País. “En el Frente, como fuerza política, nunca nos detuvimos a pensar lo que pasaban con los gobiernos departamentales, nos faltó hacer un análisis de la evolución de las cosas. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué a veces nos iba de una forma y por qué de otra? ¿Cómo es el esquema de acumulación en el interior?”, agregó el intendente de Canelones, a quien muchos visualizan como el precandidato por el MPP a la presidencia en 2024. De todas maneras, los participantes del asado aseguran que no se habló de candidatos sino de estrategias de acumulación política. “No podemos desaprovechar lo aprendido de gestión y política”, sintetizó Orsi.

La anfitriona del asado fue Flavia Coelho, la exintendenta de Rocha, que asumió el año pasado, cuando Aníbal Pereyra renunció al cargo para buscar la reelección. Además de los rochenses y de Orsi y Martínez, participaron los exintendentes Oscar Terzaghi y Guillermo Lebrato (de Río Negro), Guillermo Carballo (de Paysandú) y Yamandú Costa (Canelones). Pedro Apezteguía y Abel Oroño, dos dirigentes que trabajan en el Congreso de Intendentes, también llegaron el sábado a Punta Rubia, un balneario ubicado a pocos kilómetros de La Pedrera.

Yamandú Orsi, intendente de Canelones. Foto: Fernando Ponzetto.

“Normalmente cuando nos juntamos hablamos de gestión, pero hacía falta mucho análisis político y sigue haciendo falta”, reconoció Orsi, quien agregó que el grupo está dispuesto a aportar al FA desde “los territorios, con prioridades en el interior, pero también en el área metropolitana, que tiene mucha cosa para decir”.

De la autocrítica a la acción.

Orsi y los exintendentes buscan pasar de la autocrítica a la acción y poner en marcha la reconquista. Hace tres meses, en el último Plenario, Tabaré Vázquez recordó que “el FA perdió 185.000 votos tomando como referencia la primera vuelta (2019), perdió la mayoría parlamentaria, el gobierno nacional, tres intendencias y siete municipios”.

Además, dijo que “las elecciones no se ganan o se pierden en cuatro meses de campaña electoral, se gana o se pierde también por los años que hay entre una elección y otra y lo que se haga durante ese período de tiempo”. El 17 de octubre, el expresidente alertó que “el ciclo electoral 2024-2025 está lejos, pero su resultado se empieza a definir desde ahora”.



De todas maneras, los dirigentes saben que el principal foco de atención hoy es la pandemia y por eso no tienen prisa en redactar la síntesis del encuentro en Punta Rubia con la propuesta de reflotar la comisión del interior, que dejó de funcionar en 2014.

En el asado, muchos recordaron que la Comisión Delegada del Interior (CDI) fue un actor fundamental en la primera victoria de Vázquez a nivel nacional. Tanto Orsi como Pereyra plantearon la necesidad de reflotar este instrumento.



El grupo pedirá al presidente del FA, Javier Miranda, que la nueva comisión del interior tenga mayor relevancia que la CDI en la orgánica del FA. Además, se aclarará que la reunión de los exintendentes seguirá siendo un ámbito de reflexión y camaradería informal.



Carolina Cosse y Andrés Lima, intendentes de Montevideo y Salto, fueron invitados a la reunión pero por cuestiones de agenda no pudieron participar.