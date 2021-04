Orsi dijo que reunión de intendentes del FA con Lacalle Pou es "una buena noticia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo que la reunión prevista con el presidente Luis Lacalle Pou para el próximo martes junto a su par de Montevideo Carolina Cosse y de Salto, Andres Lima es "una buena noticia" y que se plantearán preocupaciones y propuestas concretas para enfrentar la pandemia.

“El hecho de tener un encuentro los tres intendentes del Frente, en este momento tan duro, ya es una buena noticia; veremos qué es lo que surge, siempre es mejor tener un diálogo a no tenerlo”, dijo Orsi consultado por la prensa este sábado en medio de su recorrida por vacunatorios. "Las intendencias siempre hemos tenido con el gobierno nacional la puerta abierta pero esto no sustituye el ámbito natural político: esto es tres intendentes de una fuerza política se van a reunir con el presidente y no es más que eso, pero tampoco es menos".

La reunión será de "agenda abierta", dijo Orsi en declaraciones recogidas por Subrayado. "El tema es escucharnos", agregó. Consultado sobre si ha faltado receptividad dijo "algo de eso". "Lo que surja de ahí será fruto del debate que tengamos ahí adentro y además de los temas que pongamos en la agenda porque vamos con alguna idea que es la crisis en la que estamos inmersos y eso tiene muchas aristas".

Orsi dijo que parte de las ideas que prevé plantear es formas de agilozar la vacunación en su departamento.

La convocatoria se realiza una semana después de que el mandatario, consultado sobre su vínculo con la oposición, indicara al diario argentino La Nación que "es muy difícil saber qué es el Frente Amplio y quién es el Frente Amplio".