Orsi dijo que renunciará a la Intendencia de Canelones si es candidato a presidente en 2024

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, fue consultado este jueves en rueda de prensa sobre si el próximo año va a renunciar a su cargo en la intendencia si se presenta como candidato a las elecciones. “Yo creo que el 2024, ¿no? Sea para donde sea que te toque ir, siempre tenés que renunciar antes”, respondió.

“Yo recuerdo incluso que hubo intendentes que fueron a las internas sin renunciar, me parece que no está bueno. Uno, porque no te da el tiempo, y otro, porque te distraes, y no está bueno, hay que separar bien los ámbitos”, explicó.



También dijo que algunas encuestas que lo dan como favorito dentro del Frente Amplio para las próximas elecciones “son fotos”.



Ante la pregunta de qué tiene que pasar para que él sea candidato a la Presidencia, Orsi respondió: “Para que alguien termine siendo candidato a la presidencia hay que pasar por un proceso de adhesión que en el país es obligatorio y que se llaman las primarias o las internas, la respuesta es simple”.



“Yo no rehúyo la posibilidad de seguir avanzando y estar, y también digo que es bueno que todas las figuras del Frente salgan a la cancha mostrando esta pluralidad y un abanico bastante rico de nuevas opciones con compañeras y compañeros que están ahí”, dijo.



“Veremos. Lo primero es hacer bien las cosas en Canelones”, acotó.

Sobre si pone alguna condición para su candidatura, el intendente sostuvo que la única condición es que no lo distraiga de Canelones y haga las cosas que tiene que hacer.



Por otra parte, sobre lo ocurrido días atrás, cuando el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, expresó que le había pedido que opinara a favor del Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, el intendente señaló: “Me hubiese gustado que en su momento hubiese preguntado lo mismo con la concesión del puerto”.



“Me parece que falta transferencia” en la concesión, añadió.