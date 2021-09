Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo que le "sorprende" la "voluntad del ciudadano de no vacunarse" contra el COVID-19. "Mucha gente en el departamento decide no vacunarse", reafirmó haciendo referencia a las personas de Canelones.

“Hay una situación que en realidad me sorprende. Hoy leía en un medio departamental que algunos vacunatorios no en estaban teniendo gente. O sea que, aparentemente, no es un problema de falta de infraestructura para responder en el tema de vacunación, sino que es la voluntad del ciudadano de no vacunarse”, dijo el jefe comunal.



Orsi además explicó que esta situación no la puede adjudicar a una causa en concreto, aunque “sí” afirmó que le llama la atención. “Quizá tenga una explicación el hecho de que mucha gente eligió, con la libertad que todo el mundo tiene, no vacunarse”, explicó.

Consultado sobre si esta situación podría haber provocado un incremento en el número de casos de coronavirus en Canelones, que actualmente se encuentra en la zona amarilla de riesgo según el Índice de Harvard con un total de 563 casos activos al día de hoy, Orsi dijo: "no sé si explica el tema de los brotes, pero es una realidad compleja".



En ese sentido, el jefe comunal dijo que ellos como intendencia no tienen claro "dónde está el foco" o "por qué los hubo", pero agregó que esos datos le "llaman la atención".

Además dijo que lo que los tiene "un poco expectante" es si la cepa Delta "está o no está”. "El propio director de Salud me dijo: ‘tengo mis dudas’. El tiene sus sospechas como profesional de la Salud”, explicó Orsi.



Ahora, explicó, “faltan unos días” para que puedan decir qué cepas son las que aparecen en el departamento. “Después el ministerio tendrá que ver y decirnos de qué localidades son”, sostuvo.



A partir de esta situación, la Dirección Departamental de Salud de Canelones emitió un comunicado en la noche del miércoles pasado en el que explica que tras un rastreo realizado por el Departamento de Epidemiología, se llegó a la conclusión de que el incremento de contagios se da "a partir de casos índices de personas que no se han vacunado".

"Canelones cuenta con un 24% de personas menores de 12 años, personas que, por el momento, no están habilitadas para recibir la vacunación contra covid-19" expresa el comunicado y agrega: "La vacunación el departamento alcanza el 91% de los habilitados, lo que implica que Canelones se encuentra en el mismo rango de vacunación que el resto del país".



Diego García, director departamental de Salud de Canelones, dijo a El País que para lograr inmunizar al 9% restante cuentan con "planes de accesibilidad". Esto implica que, además de tener vacunatorios fijos, hay planes "olla a olla", "barrio a barrio" y una "vacunación inclusiva", que implica ir al domicilio de aquellas personas que tienen "dificultades" de acceder a la inmunización.

De todas maneras, el jerarca indicó que hay siete vacunatorios "parcialmente cerrados" esta semana ya que no hay anotados para recibir ni la primera y ni la segunda dosis.



García explicó que si bien la mayor parte de las personas contagiadas tienen la vacuna, hay un 35% que no. Esa cifra se compone de un 15% que son menores de 12 años (es decir que no tienen habilitada la vacunación) y 20% restante que son personas que decidieron"por voluntad propia" no vacunarse.



El comunicado dice que sería a partir de ese 35% que se inician los contagios que luego derivan en brotes de la enfermedad.