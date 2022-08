Orsi dice que "falta tiempo" para decidir los nombres para la campaña de 2024 y que con Delgado "es fácil conversar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





El intendente de Canelones Yamandú Orsi se refirió este viernes a una posible candidatura presidencial en 2024 al ser consultado en rueda de prensa y expresó que "falta tiempo para que los sectores decidan” pero que dentro de su sector sí se conversan esos temas.

En rueda de prensa con Telemundo y Tv Ciudad, Orsi manifestó que al igual que su nombre, en la opinión pública también se han manejado el de otras figuras del Frente Amplio como Carolina Cosse, Óscar Andrade y Mario Bergara.

El intendente de Canelones expresó además que los nombres se darán a conocer a fines de 2023, cuando "el congreso tiene la obligación y ahí va a ser".



"Son cosas que naturalmente se van a dar el año que viene. La opinión pública, el ciudadano más o menos entendido en política maneja los nombres, no solo en el Frente Amplio sino en el partido de gobierno, lo de Álvaro ya es un secreto a voces", dijo sobre una posible candidatura de Delgado.



Sobre el actual secretario de Presidencia, agregó: "Es alguien con quien puedo hablar, también con referentes de los demás partidos, pero con él es fácil conversar".



Orsi señaló que si la fuerza política lo decide, estará a la orden para ser candidato. "Hoy mi responsabilidad es con el gobierno de Canelones y es mi preocupación fundamental. Pero cuando me lo preguntan lo digo: ojalá me pase porque es un orgullo enorme", señaló.