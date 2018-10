Orsi: “No podemos desconocer la demanda de la ética”

El intendente de Canelones Yamandú Orsi señaló en la presentación de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la comuna, que producto de la “desconfianza” de la ciudadanía, ha caído “el índice de la confianza de algunas instituciones” como consecuencia, por ejemplo, de posibles casos de corrupción.

Según indicaron fuentes cercanas al jefe comunal a El País, el intendente se refirió -sin nombrarlo- a toda la situación que rodea al exvicepresidente Raúl Sendic. “El índice de confianza de algunas instituciones nuestras ha ido descendiendo y una de las causas que se ponen por ahí es la desconfianza, fruto de señales que no son positivas, que pueden ser corrupción o no, pero hay una demanda ética que no podemos desconocer”, dijo en el acto de presentación de la nueva unidad, el intendente Orsi.



La ley de acceso a la información pública es una herramienta que tiene todo ciudadano para acceder a datos de una institución del Estado. Su objetivo es promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público, sea o no estatal, y “garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública”, señala el primer artículo de la normativa. Orsi dijo que “Uruguay tiene un lujo que es contar con esta ley y esto nos fortalece. Esto ha llevado a generar acontecimientos políticos no menores, que han sacudido la estantería, incluso desde mi propio partido”.



En junio de este año, Orsi señaló a Qué Pasa: “Yo soy compañero de muchos de los que están o estuvieron en la 711, y lo voy a seguir siendo. Incluso aprecio a Raúl, porque hay una historia y un compromiso político. El tema es que en esto de la gestión hay que aceptar cuando se cometen errores”, apuntó.



El intendente canario dijo que los periodistas son quienes más utilizan la herramienta para solicitar información al Estado. “Si hay algo que he aprendido en mis compañeros periodistas es que son de “pincharnos” para que la información salga. Una cosa son los medios, yo hablo de la función del periodista. Creo que hay que asumir que hay gente que hace las cosas muy bien y uno tiene que buscar la vuelta para que el compromiso del ciudadano se fortalezca”, opinó.



En la presentación, estuvo el director general de Administración de la Intendencia, Javier Rodríguez, la consultora externa que asesoró a la Intendencia en la materia, Alejandra Umpierrez, y el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Edison Lanza.



“Quiero mencionar que Uruguay está bien en materia de tolerancia, libertad de expresión, acceso a la información y debate político; los índices dicen que el país está entre los 20 primeros del mundo. Ahora, si uno mira los índices de percepción en materia de corrupción, está primero Suecia, segundo Noruega, y yo me pregunto por qué no estamos nosotros en estos puestos, y creo que el camino es este, quiero cumplir con la ley y cada vez hacerlo mejor”, señaló Lanza.



Añadió que “Suecia aprobó la primera ley de información pública hace 250 años y Uruguay lleva 10 años de la ley y eso hace que deba existir un cambio de cultura (...) no es solo un tema de corrupción, sino de desarrollo, cuanto más información se encuentra, mejor será para todos”, enfatizó.Orsi, Raúl Sendic, Acceso a la información pública