Orsi a Da Silva: "Me duele que se subestime la fortaleza de la Junta Departamental"

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, expresó su "dolor" ante los dichos del senador nacionalista Sebastián da Silva quien anunció que hará un seguimiento del destino de los US$ 44 millones del fideicomiso canario. "Que un legislador desde la estratósfera venga a decirle a los diputados del departamento que se va a hacer cargo él, y a los ediles, habla muy mal de la estructura del partido", expresó Orsi.

"Hay una desconfianza y una consideración despreciada de lo que es un edil departamental. La Junta está para controlar", agregó el intendente en rueda de prensa, quien también enfatizó que le "duele" que "se subestime la fortaleza de la Junta Departamental y de los legisladores del departamento".



Específicamente sobre la decisión del Partido Nacional de no expulsar de sus filas al edil Juan López, Orsi consideró que fue un acierto: "Cuando se quiera aplicar la regla tipo raviolera desde la cumbre, a veces aparecen estos ruidos".

Luego del revés político que sufrieron los blancos en Canelones tras el voto del edil nacionalista Juan López que dio luz verde al fideicomiso para obras en el departamento, el senador Da Silva anunció que contratará a expertos para hacer un "seguimiento" de cómo se van a utilizar esos recursos. "Me va a empezar a conocer", le advirtió el senador nacionalista a Orsi.



Luego planteó que da este paso porque le "indigna" lo que llamó una "componenda oscura" que "podría tener mucho de 'House of Cards' pero no tiene nada de política que nosotros defendemos y queremos".



"Orsi es muy, pero muy inteligente a la hora de hablar en los medios. Hablar de diálogo, de hacerse el aperturista y por atrás frotar la chaira y reírse de cualquier diálogo institucional, bueno, me va a empezar a conocer", desafió.