Orsi criticó “cesión de soberanía” en el puerto de Montevideo

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, cuestionó ayer al gobierno de Luis Lacalle Pou por el acuerdo alcanzado con la empresa belga Katoen Natie para la concesión del Puerto de Montevideo.

El 7 de marzo de 2020, Orsi escribió una carta pública dirigida al mandatario sobre sus preocupaciones por la concesión del puerto y ahora, realizada la interpelación al exministro de Turismo, Luis Alberto Heber, aseguró que “la situación es más grave de lo que suponía”.



“Se entregó el puerto por 60 años y corremos el riesgo de quedar atados de pies y manos. Y no importa ni siquiera a quién se concedió, fue a una empresa extranjera y ahí está la gravedad”, dijo el jefe comunal y una de las principales figuras del Frente Amplio de cara al 2024.



Orsi dijo “lamentar” tener que escribir una carta en la que se cuestiona la decisión del Ejecutivo, pero aseguró que no puede callarse “ante esta página tan confusa, tan entreverada, de nuestra historia política”.



“En este primer año de mandato, se está concretando una acción imperdonable de cesión de soberanía, que le hace un enorme mal al país, a su producción y logística, y al propio gobierno”, concluyó. A pesar de ello indicó que “se está a tiempo de corregir”, porque “las grietas no se cavan solamente por las palabras, sino también por los hechos”.