Orsi busca nuevo fideicomiso en Canelones y se reeditan tensiones con la coalición

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, busca aprobar hoy en la Junta Departamental un fideicomiso por US$ 44 millones, y en el Partido Nacional hay preocupación por el procedimiento “exprés” de la gestión frenteamplista, y por la posibilidad de que haya ediles de la oposición que hayan sido convencidos de votar el proyecto.

El tema fue denunciado esta mañana por el diputado nacionalista Alfonso Lereté, que afirmó en un comunicado que consideraba “bochornoso” que se intentara aprobar un fideicomiso “en 24 horas”, y que daba por hecho que fue convencido “algún grupo de la oposición para lograr la mayoría especial de 21 votos”.



Todo parece indicar que, con este escenario, se reeditará un conflicto similar al que ocurrió en julio del año pasado, cuando la administración de Orsi intentó hasta último minuto que se aprobara un fideicomiso por el doble de ese monto —US$ 80 millones—, pero la coalición de gobierno a nivel nacional intervino para que el oficialismo canario no conquistara el voto extra que necesitaba para aprobarlo.



En aquel momento, mediante un video difundido el 22 de julio, Orsi afirmó que “la Presidencia de la República intervino directamente y presionó de manera inédita a los ediles para doblegar su voluntad”, y que le parecía que “molesta que a Canelones le vaya bien”. “Como se dice en campaña: el diablo metió la cola”, criticó entonces.



Ahora, desde el entorno del intendente aseguraron a El País que no harían “ningún” comentario hasta tanto el nuevo proyecto de fideicomiso —que aumentaría el endeudamiento de la comuna— sea tratado hoy de tarde en la Junta.



“Muy triste el secretismo y el oscurantismo del intendente de Canelones”, continuó Lereté en su comunicado. “¿Esperó (Orsi) a que pasara el referéndum? ¿No era que los privados le darían dinero para las obras que no había podido conseguir en el primer intento fallido? ¿Por qué no busca otra alternativa el intendente y sigue endeudando a todos los canarios?”.



El diputado nacionalista también advirtió que pedirá a la Departamental del Partido Nacional “que tome cartas en el asunto”.



Otras fuentes nacionalistas —que tienen 10 ediles en la intendencia canaria, mientras que el Frente Amplio tiene el doble, y los colorados uno— aseguraron que son horas de intensa negociación con el oficialismo.