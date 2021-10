Organizadores de eventos contra el MSP: "Decir que no tiene injerencia es mentirle a la población"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asociación de Salones de Fiestas del Uruguay (ASFU) emitió un comunicado en el que cuestiona al Ministerio de Salud Pública (MSP) por su actuación entorno a la aprobación de protocolos sanitarios en fiestas y el derecho de admisión de personas no vacunadas.

El comunicado fue dado a conocer luego de que El Observador publicara este sábado que el MSP indicó en un acta con fecha del 14 de setiembre -firmada por el director general de salud Miguel Asqueta- que la cartera no tenía injerencia entre privados y que la tarea se limitaba a realizar "recomendaciones sanitarias en base a la evaluación de riesgo de cada actividad”.

"Decir que el MSP no tiene injerencia es mentirle a la población y faltarle el respeto a todo un sector que está paralizado y sufriendo las consecuencias de la pandemia como ningún otro. Hay que tener claro que en aun con los protocolos vigentes hay muchos trabajadores de eventos que no han vuelto a la actividad", señala el comunicado de la ASFU.



Los organizadores de eventos señalan que el MSP "fue tajante" al prohibir ciertas actividades o aforos y que todas las opciones que fueron presentadas por la Asociación de Salones de Fiestas del Uruguay durante la pandemia debieron pasar el "filtro" del ministerio.



Según indica El Observador, el acta firmada por Asqueta surge tras una petición del abogado Hoenir Sarthou en representación de padres de menores de edad y organizadores de eventos, que reclamaron discriminación hacia las personas no vacunadas.



“Los organizadores de los eventos son los que deciden en base a las recomendaciones, si realizan eventos o fiestas con población vacunada o con población mixta (vacunada y no vacunada). El MSP no tiene competencia para intervenir en relaciones entre particulares”, establecía el documento del ministerio.



Sin embargo, para la ASFU el ministerio no se limita a recomendar sino que autoriza o no los protocolos. "El MSP nos autoriza a realizar baile solo con población vacunada, no nos´recomienda´tal cosa", indican como ejemplo.