Optimismo en Alianza Nacional: 40.000 firmas más

En el sector blanco Alianza Nacional reina el optimismo con respecto a la marcha de la recolección de firmas para que se vote una reforma constitucional que cree la pena de cárcel permanente revisable, que permita los allanamientos nocturnos de hogares en determinadas circunstancias, que cree una especie de cuerpo militarizado que colabore con la seguridad interna y que asegure el cumplimiento efectivo de las penas que impongan los magistrados: ayer sumó aproximadamente 40.000 firmas más. Estas se suman a las 100.000 que el grupo liderado por el senador Jorge Larrañaga ya había reunido.

Pablo Abdala, diputado del sector, dijo a El País que en Alianza Nacional son optimistas con respecto a que antes de fin de año habrán podido reunir las 260.000 rúbricas que necesitan para que se realice un referéndum sobre el tema el último domingo de octubre de 2019, en coincidencia con la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Esas 260.000 firmas equivalen al 10% del padrón electoral.



Durante el fin de semana se recolectaron firmas en alrededor de 500 puntos en los 19 departamentos y se harán otros “firmazos” en los primeros fines de semana de octubre, noviembre y diciembre, explicó Abdala. El plazo para la recolección de adhesiones vence el próximo 26 de abril pero en Alianza Nacional creen que lograrán las firmas necesarias antes de que termine el año, dijo Abdala. Ayer Larrañaga y los dos diputados del sector por Montevideo, Abdala y Jorge Gandini recorrieron varias ferias recogiendo adhesiones. Según Abdala, la gente se acerca en forma “espontánea” y no ha habido casos de discusiones ni peleas con quienes no adhieren a la campaña.



Alianza Nacional publicó un tuit en el que decía. “gracias a los voluntarios y sobre todo a los uruguayos que han hecho de UruguayFirma un éxito. Gracias a los 40.000 uruguayos que se sumaron a la pacífica rebelión del ciudadano, que con una lapicera piden y hacen el cambio por más seguridad, merecemos vivir sin miedo”.



Según una encuesta de la empresa “Opción”, seis de cada diez uruguayos piensa que los delitos bajarían en caso de que se realice la reforma constitucional impulsada por el senador Larrañaga. Por otra parte, un 40% de los consultados ya “firmó o cree que firmará” en tanto un 21% de los encuestados cree que no firmará, según la encuesta.



Las investigaciones de opinión pública muestran recientemente que la seguridad es hoy la principal preocupación de los uruguayos.





Apoyo colorado a la campaña

Algunos dirigentes colorados han firmado en apoyo a la campaña que impulsa Larrañaga como los senadores Germán Coutinho y Pedro Bordaberry. También lo hizo el ex ministro del Interior, Guillermo Stirling, aunque eso derivó en su alejamiento del Partido de la Gente, que lidera Edgardo Novick.