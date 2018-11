Oposición sale en busca de algunas "figuritas selladas"

Completar el álbum de figuritas antes que termine el Mundial de fútbol es de las cosas más anheladas para cualquier niño. Para eso hay que dar con todas las figuritas de los diferentes equipos. Pero siempre hay un grupo de esos stickers que escasean en el mercado y se convierten en las "selladas". Por eso su valor cotiza al alza.

En la política pasa exactamente igual. En la previa al puntapié inicial de la campaña electoral del año próximo, los diferentes partidos políticos buscan ampliar su cuadro de jugadores con figuras que —no solo— aporten votos a las candidaturas, sino también imagen por su posicionamiento en la sociedad y conocimientos técnicos en otros casos.

Para las elecciones de 2019 sectores de la oposición han salido a intentar convencer a di-rigentes identificados con el Frente Amplio para incorporarlos a sus cuadros.

El dirigente sindical Richard Read, los especialistas en educación Fernando Filgueira, Juan Pedro Mir, y figuras del periodismo y la comunicación, entraron en la mira de varios partidos políticos y se convirtieron en las "figuritas selladas" de la campaña para octubre de 2019.

Si bien algunos de ellos "coquetean" con la posibilidad de entrar en juego, hasta el momento ninguno de estos ha decidido dejar sus proyectos personales para integrar cuadros políticos.

A la caza.

El Partido Independiente (PI), con el senador Pablo Mieres —en la directiva— fue quien más activo ha estado en este "período de pases" y busca de "nuevo talentos" para sus filas. El partido está a punto de concretar un acuerdo electoral donde participará el excolorado Fernando Amado, los exdirigentes frenteamplista Esteban Valenti y Selva Andreoli, y el bisnieto de José Batlle y Ordóñez, José Franzini Batlle.

A pesar de esa nomina Mieres apuesta a más y es uno de los políticos que ha mantenido conversaciones con Read, Mir, y Filgueira entre otros.

"Me gustaría contar con figuras como Juan Pedro (Mir) y Fernando (Filgueira). Son excelentes en materia educativa y creo que es un punto donde el país necesita de sus aportes", dijo el candidato del PI a El País.

La misma postura mostró sobre el dirigente sindical de la bebida. "Con Read compartimos muchísimas ideas y visiones de país. Es una figura que está muy bien ponderada en la sociedad y obviamente que esas personas siempre son importantes para tenerlas en los equipos. Pero por el momento no hay nada concretado", puntualizó el legislador.

Pero no fue el único partido. También sectores blancos que apoyan a Luis Lacalle Pou, y agrupaciones del partido Colorado han intentado "seducir" a estas figuras que tienen como común denominador haber militado o integrado cuadros del partido de gobierno Frente Amplio. Es decir que integran ese grupo conocido como los "desencantados".

Read ha sido uno de los militantes frenteamplistas, junto con Esteban Valenti, más críticos en los últimos tiempos. Blancos, independientes y colorados le han ofrecido integrar listas para que el dirigente sindical ingrese al Parlamento en el próximo período. Incluso en lugares de relevancia.

Sin embargo hasta ahora el sindicalista no ha definido su futuro. "Hoy no tengo respuesta sobre qué voy a hacer o dónde voy a estar en el futuro. No lo sé. Ofertas he tenido y muchas son conocidas", dijo a El País.

El gremialista aclaró que para él hoy lo más importante es ver si el Frente Amplio hace una autocrítica real y toma posiciones sobre temas claros. "En algún momento se tiene que dar la autocrítica. Porque no se puede estar todo el tiempo mirando para el costado y echándole la culpa a terceros", opinó.

En ese sentido pidió especial firmeza en condenar la situación por la que atraviesan Nicaragua y Venezuela, y ser firmes con casos como el del exvicepresidente Raúl Sendic, quien a pesar de haber sido procesado pretende encabezar una lista al Senado por el sector que lidera, la Lista 711.

Para él es tarea del oficialismo intentar volver "a enamorar a muchos dirigentes" que han estado desde el inicio en la militancia de la coalición de izquierda. "Los errores propios son los más complicados y es cuestión del Frente mantener a quienes estamos enojados y aún nos sentimos frentistas. Pero esto de ahora no está bien", dijo Read quien en el 2009 asumió un rol protagónico en la campaña interna de Astori cuando el líder del Frente Líber Seregni se enfermó en medio de la campaña.

Mir no solo militó en el grupo frenteamplista de Astori, en el actual gobierno Tabaré Vázquez lo designó como director de Educación para ser una de las figuras encargadas de trabajar en el "cambio de ADN" educativo. Diferencias con la conducción del ministerio desembocaron en su salida y en su alejamiento del Frente.

A pesar de que lo fueron a buscar de varios partidos Mir dijo a El País que hoy no está en los planes de volver a la política. "Hablo con casi todos los actores. Pero estoy en proyectos profesionales, en el (colegio) José Pedro Varela, terminando una maestría, colaboro con el sindicato de la bebida en la construcción pedagógica de sus centros educativos, sigo en Eduy21", comentó.

El caso de Filgueira es distinto. Fue la persona elegida por Vázquez para entrar en el actual gobierno y asumir una responsabilidad grande: aplicar cambios en la educación significativos. Sin embargo no logró acomodarse al sistema planteado por el Frente y tras la salida de Mir decidió también abandonar el gobierno en señal de apoyo, ya que para él no estaban las condiciones dadas para lo que lo habían convocado.

Hoy lo han ido a buscar de todos los partidos. Incluso asesores de Daniel Martínez intentaron seducirlo para tratar de que se sume a un posible nuevo gobierno si es que el actual intendente triunfa. Pero su postura ha sido firme. Por ahora no está dispuesto a volver a la política y ha optado por aportar desde el lugar académico con la organización Eduy21.

De los más buscados

richard read Dirigente sindical y frenteamplista "Hoy no tengo respuesta sobre qué voy a hacer o dónde voy a estar en el futuro. No lo sé. Ofertas he tenido y muchas son conocidas. (...) En (el FA) se tiene que dar la autocrítica. No se puede mirar para el costado todo el tiempo".

juan pedro mir Integró el grupo de Danilo Astori "Hablo con casi todos los actores. Pero estoy en proyectos profesionales, en el (colegio) José Pedro Varela, terminando una maestría, colaboro con el sindicato de la bebida, sigo en Eduy21".