Oposición reclama a Vázquez terminar con “proselitismo oficial” 

El involucramiento de integrantes del gabinete en la campaña electoral y el uso de la página de Presidencia de la República para difundir críticas a candidatos de la oposición, abrió una nueva polémica entre el gobierno y el Partido Nacional, a la que se sumó el Partido Independiente, que hoy martes presentará una acción de amparo ante la Justicia a fin de evitar lo que califica de proselitismo político desde el Poder Ejecutivo.

El candidato presidencial del Partido Independiente, Pablo Mieres, reclamó al gobierno “despublicar” de la web oficial declaraciones del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, criticando a la referentes en política económica del Partido Nacional, Azucena Arbeleche.



Mires anunció a El País que hoy su partido presentará una acción de amparo ante la Justicia por el “abuso de poder” de Presidencia de la República en utilizar la web oficial para “hacer campaña electoral”.



La polémica surgió la semana pasada, cuando Arbeleche contó en una entrevista en el programa No toquen nada de DelSol FM sobre las reuniones con técnicos de las calificadoras de riesgo, en las que los economistas del Partido Nacional pidieron que no se baje la nota del grado inversor que tiene Uruguay. (Ver nota aparte).



Esto llevó a que varios referentes del Frente Amplio, entre ellos el candidato presidencial Daniel Martínez, el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, y Murro, criticaran a Arbeleche y al candidato blanco Luis Lacalle Pou, que había salido a defender a su asesora.

Carta a Vázquez.

El Partido Nacional, a través de la presidenta del Directorio, Beatriz Argimón, compañera de fórmula de Lacalle Pou, envió ayer lunes una carta al mandatario Tabaré Vázquez expresando su “más profunda preocupación por la utilización de los medios oficiales y recursos públicos con el fin de difundir opiniones políticas de funcionarios del gobierno hacia actores políticos del Partido Nacional que se encuentran en campaña electoral”. En particular, Argimón hizo referencia a las declaraciones del ministro Murro sobre Arbeleche por sus dichos sobre las calificadoras de riesgo. Argimón dice en la carta que Murro pretendió “descalificar dichos de la economista Azucena Arbeleche, y al propio candidato presidencial del Partido Nacional, Dr. Luis Lacalle Pou”.



“Con estas acciones, que ponen al aparato estatal al servicio de un partido, se degrada la institucionalidad y se ataca la forma republicana de gobierno consagrada en la Constitución. La competencia electoral es entre partidos políticos, y el Estado debe mantener la neutralidad. Por esa razón, configura un hecho grave y condenable que los gobernantes y, muy especialmente, los Ministros de Estado, utilicen su influencia y abusen de su cargo con fines nítidamente electorales”, agrega Argimón.



La candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, concluye su carta solicitando a Vázquez, “en nombre del espíritu republicano que identifica nuestra más rica tradición democrática, tome las medidas necesarias para poner fin a la situación que estamos denunciando, y a las acciones proselitistas que las caracterizan. De lo contrario, estaremos ante una flagrante violación de principios éticos y del elemental respeto institucional que hemos mantenido los distintos partidos políticos en el ejercicio del Gobierno”.



La página web de la Presidencia de la República publicó el sábado declaraciones de Murro criticando a Lacalle Pou y Arbeleche, en las que decía que le “llama mucho la atención” el pedido a las calificadoras de riesgo para que no le bajen el grado inversor a Uruguay.



La nota de Presidencia de la República agregaba que “el ministro comparó estas declaraciones con las vertidas hace unos meses por Lacalle Pou cuando tildó al gobierno de incapaz de cerrar el acuerdo con UPM 2, obra que hoy está en marcha”, y destacaba una frase de Murro: “Son cosas que no le hacen bien al país”



“Decir que por influencia de un partido político las calificadoras más importantes del mundo, como son las cinco que le han dado y mantenido el grado inversor a Uruguay, factor necesario para que puedan seguir viniendo inversiones y el país pueda seguir desarrollándose, (mantengan el grado inversor) francamente llama mucho la atención”.



“Es como decir que el mejor jugador del Mundial en Sudáfrica fue Lacalle Pou y no (Pablo) Forlán”, agregó Murro.



El ministro recordó también las declaraciones de Lacalle Pou del pasado 25 de abril donde aseguraba que UPM 2 no se instalaría en Uruguay porque el gobierno no sería capaz de resolver los asuntos laborales. “Hemos resuelto todos los temas y UPM 2 ya está en marcha, su planta industrial, los alojamientos para los trabajadores y han comenzado las obras para el nuevo puerto”, subrayó.



Las declaraciones del ministro fueron realizadas en el marco del “conversatorio sobre el futuro del trabajo” que se llevó a cabo en la colonia Raigón de San José, explicó Presidencia.



Por su parte, en el marco de una gira por Durazno el pasado viernes, Lacalle Pou defendió a Arbeleche. “Suscribo lo de Azucena, defiendo lo de Azucena, es mi punto de vista, de ayuda al país, insisto, no como otros que en momentos de crisis pidieron default, porque se preocuparon más por llegar al poder que por el país”.





Azucena Arbeleche: “Hay una mentira desde el FA” Azucena Arbeleche, referente en política económica del candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, acusó ayer lunes al Frente Amplio de construir “una mentira” por las interpretaciones que hicieron algunos de sus dirigentes de declaraciones suyas sobre las calificadoras de riesgo.



En el programa Arriba Gente de canal 10, Arbeleche negó haber dicho que las calificadoras mantienen el grado inversor a Uruguay porque ella se lo haya pedido. “Se construyó algo que no fue lo que yo dije”, afirmó, y leyó una transcripción de sus declaraciones en el programa No toquen nada de radio DelSol FM que motivaron la polémica. En el Frente Amplio “han dicho que uno habla porque quiere que le bajen la calificación de riesgo a Uruguay, quiere que al final le vaya mal a Uruguay. Es absolutamente lo contrario. Nosotros hemos tenido diálogo constante con las calificadoras, en particular este año. En las últimas reuniones lo que más hemos pedido fue que no nos bajen la nota porque necesitamos tiempo”, dijo Arbeleche en el programa de radio.



Luego se refirió al subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, que la había criticado por esto. Al comentar las declaraciones de Arbeleche, Ferreri dijo que “sostener que las calificadoras otorgan o mantienen el grado inversor porque alguien se lo pide, es francamente insostenible”.



“Yo no dije que las calificadoras nos mantenían el grado inversor porque nosotros lo habíamos pedido. Eso es una mentira. (…) Hay una mentira organizada y generalizada desde el Frente Amplio (…) que ha calado hasta a la Presidencia”, dijo Arbeleche en referencia a dichos del ministro de Trabajo, Ernesto Murro.

Murro ratifica todas sus declaraciones.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social Ernesto Murro ratificó sus declaraciones que fueron recogidas por el sitio web y redes sociales de Presidencia de la República. “Lo fundamental es que es verdad lo que dije y yo hablé de temas de gobierno, del país, como son la calificación internacional y UPM, y por eso se puede hacer en la web de Presidencia”, dijo el secretario de Estado ayer al ser consultado por El País. Murro señaló que realizó declaraciones en San José “a varios medios privados y a Comunicación” de Presidencia de la República “y ratifico todo lo que dije porque es cier-to lo que dije. No es mentira co-mo dice Lacalle Pou”. El secretario de Estado consideró que un “partido político no puede pedirle a un organismo internacional que acomode los datos de un país. Eso no es serio”. Por otro lado, dijo que el 25 de abril el candidato blanco señaló “que lo de UPM no se iba a concretar porque el gobierno era incapaz de resolver los asuntos laborales. Resolvimos todos los temas y UPM está en marcha”.