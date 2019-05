Oposición presentó denuncia ante la Fiscalía por "ilícitos" en la regasificadora

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la tarde de hoy miércoles los cuatro partidos de la oposición presentaron una denuncia en la Fiscalía de Corte para que se investiguen presuntos ilícitos en la concesión a las empresas GNLS (propiedad de GDF Suez) y OAS para la construcción de la planta regasificadora.

La denuncia presentada consta de 108 páginas y fue entregada al fiscal adjunto de Corte, Ariel Cancela, por los diputados Pablo Abdala, Amin Niffouri y Mario García (Partido Nacional), Walter Verri (Partido Colorado), Daniel Radío (Partido Independiente) y Eduardo Rubio (Asamblea Popular). Estos legisladores integraron la comisión que investigó la construcción de la planta regasificadora de Puntas de Sayago.

El País accedió al documento y en sus páginas los diputados señalan que hubo “irregularidades e ilicitudes” por parte de jerarcas públicos y de la empresa Gas Sayago y “arbitrariedad” en la actuación del Poder Ejecutivo de la anterior administración que podrían ser tipificadas de “desviación y abuso de poder” y “un presunto accionar irregular” de los responsables jurídicos y políticos que generaron “pérdidas millonarias” al Estado uruguayo.

“Constatamos hechos de apariencia delictiva y la Justicia decidirá”, dijo Radío a El País. La diferencia con otra denuncia presentada ante la Fiscalía, en ese caso por el abogado Gustavo Salle, es que los diputados aportaron “abundante documentación” del trabajo parlamentario, dijo Radío.



¿Qué es lo más grave? “Sobre todo lo que condujo a que la empresa encargada de la concesión fuera OAS. Todos tenían claro que no tenía experticia para realizar la obra. Y lo que terminó pasando es que OAS no construyó”, indicó Radío. Luego “hay cosas que no tiene apariencia delictiva pero son ordinarieces, como los sueldos escandalosos que aún al día de hoy se pagan en Gas Sayago”, apuntó el legislador.



Abdala, en tanto, dijo que “lo medular es la relación de Gas Sayago con OAS, que fue “beneficiada” por el gobierno en un proceso “amañado” a su juicio. “La adjudicación de la construcción de la terminal fue un proceso muy oscuro que se resolvió en 20 días y al más alto nivel, mucho antes que se expidieran los técnicos y contrariando informes”, opinó el diputado blanco.



Rubio apuntó que “lo peor fue haber comprometido al país en un proyecto inviable, con el consiguiente perjuicio económico” y dijo que “hay responsabilidades” de quienes impulsaron la iniciativa.

La presidenta de Ancap, Marta Jara, se refirió este miércoles al tema. “Hemos entregado en la comisión investigadora todos los expedientes de la empresa relevantes durante ese período que se pidió investigar. Todos los informes, entre ellos el más importante que fue la adjudicación de la obra principal", expresó y agregó: "Cuentan con el aval de cuarenta y siete técnicos de diferentes disciplinas y de diferentes organizaciones".