Oposición insiste en abandonar la Unasur

Su secretaría general está vacante desde enero de 2017 porque no hay acuerdo sobre el nombre de quién debería ocupar esa posición. Terminó su mandato el ex presidente colombiano Ernesto Samper y hasta ahora solamente se postuló el político y ex embajador argentino, José Octavio Bordón.

El canciller Rodolfo Nin Novoa le había dicho a La República que Uruguay no tiene intención de irse del bloque regional y pretende fortalecerla y "cambiar lo que haya que cambiar".

"La Unasur se desmorona: Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Paraguay y Perú suspenden su participación. No nos llama la atención, nunca se supo qué utilidad tenía Unasur, más allá de haber servido para promover el liderazgo de (Hugo) Chávez", escribió el senador independiente Pablo Mieres en Twitter.

El senador blanco Luis Lacalle Pou había dicho, en una gira por el interior, que "hace varios meses dije que que si a nosotros nos toca ser gobierno, nos iremos de Unasur y ya de paso nos desconectamos de Telesur y del Banco del Sur, organismos que no están sirviendo. [...] Uno tiene que participar en estrados internacionales si sirven a los intereses de cada nación y se cumple lo pactado. [...] Allá andan flotando en la vuelta sin que haya un análisis de parte de Uruguay de si sirven o no sirven, como el caso de Unasur", agregó.

"¿Tiene sentido quedarnos acompañados sólo de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guyana y Surinam?", se preguntó el dirigente colorado Max Sapolinski. Su correligionario, el senador José Amorín, escribió: "Otro capítulo de la historia de infamias en la política exterior del Uruguay bajo el FA: otra vez del lado del eje bolivariano. Más pronto que tarde sabremos el porqué de tanta vergüenza".

La existencia jurídica de la Unasur comenzó el 11 de mayo de 2011 y su presidencia rotativa está a cargo de Bolivia. Su secretaría general está en Quito, Ecuador. Los países que se fueron la ven como un instrumento del gobierno venezolano.