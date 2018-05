Oposición espera la apelación del fiscal

El senador colorado Pedro Bordaberry dijo a El País que en el ámbito judicial se deberá definir si habrá apelación o se presentarán recursos. "El fiscal hizo un estudio bastante profundo cuando pidió el procesamiento de varios exdirectores de Ancap. Supongo que va a apelar y el tema irá a un tribunal que revisará lo que hizo la jueza. Ahí recién nos pronunciaremos", sostuvo el senador.

"El fiscal entendió que había argumentos suficientes para pedir el procesamiento y ahora la jueza dijo que no. El fiscal seguramente va a apelar porque no sería coherente si no lo hiciera. Después veremos", insistió Bordaberry.

Para el senador Pablo Mieres del Partido Independiente "era obvio" que había "elementos de sobra para procesar a Sendic", pero no ocultó que para él "la sentencia tiene gusto a poco, a muy poco".

"Tenemos la convicción que si el fiscal Pacheco pidió el procesamiento de nueve personas y la jueza solamente recogió un caso para ser procesado, el fiscal deberá apelar para ser coherente con su dictamen", afirmó Mieres.

"No creo que el único comportamiento penalmente reprochable en Ancap sea el de Sendic. Allí hubo una conducta colectiva", su-brayó Mieres.

El senador nacionalista Álvaro Delgado declaró su "sorpresa" porque la jueza Larrieu "no compartiera el criterio fiscal" y aceptar el pedido de procesamiento de otros exjerarcas de Ancap, por lo cual "estamos a la espera de si el fiscal va a apelar o no". "Vamos a estar atentos a ver si el fiscal apela", insistió Delgado.

Por su parte, el diputado por Unidad Popular, Eduardo Rubio, catalogó el procesamiento de Sendic como "un hecho triste para el sistema político uruguayo".

"Quien se define de izquierda y asume responsabilidades de gobierno en nombre de la izquierda no puede caer en estas prácticas. Es la negación de la ética de izquierda, sin duda", manifestó Rubio en diálogo con radio Uruguay.

"Fue promocionado co-mo el relevo para el Frente Amplio y termina siendo procesado por peculado, que es malversación de fondos" públicos, dijo.