La oposición está conforme con la propuesta enviada por Lacalle Pou

En el Partido Colorado y en Cabildo Abierto, los dos grandes socios del Partido Nacional en una eventual coalición de gobierno, hubo conformidad con las propuestas del blanco Luis Lacalle Pou y si bien ya plantean algunas modificaciones, estiman firmarlo entre el lunes y martes de la próxima semana.

Dirigentes y técnicos colorados se reunieron ayer y durante la jornada analizaron por área el documento denominado “Compromiso por el país” que este jueves les fue entregado por el Partido Nacional.

Representantes técnicos y políticos de todos los sectores colorados trabajan en la “contrapropuesta” que entregarán a los blancos con algunas “modificaciones”, pero sin “grandes cambios”, aseguró una fuente partidaria a El País. Algunas de esas puntualizaciones estarán focalizadas en educación y seguridad, según pudo saber El País. En el comando de Ciudadanos, el sector de Talvi se informó que “el acuerdo programático va a quedar resuelto en los próximos días” y que “el contenido del documento solamente refiere a lineamientos concretos para definir ese acuerdo programático”.



En la previa a recibir el documento, el excandidato a vice, Robert Silva dijo a El País que los colorados sí tienen “algunas prioridades”, entre ellas, alcanzar acuerdos en educación, seguridad y medio ambiente. “Estamos todos de acuerdo que (el documento) tiene que hablar de educación, tiene que estar seguridad, tiene que estar medio ambiente, hay una cantidad de áreas que estamos todos de acuerdo”, señaló Silva.

Cabildo Abierto, en tanto, tiene en su poder el documento que elaboró el Partido Nacional y responderá entre lunes y martes, dijo a El País el líder del partido, Guido Manini Ríos. “Lo estamos estudiando y vamos a hacer varios aportes”, afirmó el senador electo.



Hay tres condiciones que Manini ya adelantó en varias oportunidades y que considera innegociables para los intereses de Cabildo Abierto: la investigación de casos de eventual corrupción y medidas para evitar la corrupción en el futuro, medidas para el país productivo, y para enfrentar la inseguridad.



En una entrevista con El País publicada ayer, Manini dijo que no exigirá nada a Lacalle Pou. “Sí pedimos que se pongan en el programa esos tres puntos que son esenciales”, indicó. Pero también admitió que en los tres puntos “el programa de Lacalle tiene posiciones en la misma dirección”. Cabildo precisará algunos aspectos, por ejemplo la necesidad de insistir en auditorías en todo el Estado.



“Ahora vamos a establecer el marco apropiado para la acción legislativa y que se lleve adelante sin desacuerdos a partir de marzo” en el Parlamento, afirmó Manini.

Este miércoles la fórmula blanca Luis Lacalle Pou-Beatriz Argimón visitó la Casa del Partido Colorado donde fue recibida por Ernesto Talvi, Silva, el dos veces presidente Julio María Sanguinetti y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido. Allí el Partido Colorado extendió todo su apoyo a Lacalle Pou al “recomendar” a sus militantes votar por la fórmula presidencial del Partido Nacional en el balotaje del próximo 24 de noviembre.



Lacalle Pou y Talvi brindaron una conferencia de prensa tras sellar el apoyo institucional del Partido Colorado a la fórmula blanca. El economista reconoció que “el ganador es mano” y que con los blancos “estamos unidos por un amor por la libertad, los valores democráticos y republicanos”.

Lacalle y Talvi aún no definen actos conjuntos

Los socios de una futura coalición aspiran a cerrar el acuerdo entre el lunes y el martes para comenzar con una gira nacional por todo el país que a priori no tendría al candidato Luis Lacalle Pou y al expresidenciable Ernesto Talvi compartiendo actos, al menos en una primera etapa de la campaña. Fuentes coloradas informaron ayer a El País que al menos en la próxima semana no habrá actos conjuntos. Mientras tanto, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres dijo a El País que “hasta no tomar la decisión del domingo, no vamos a evaluar el documento”. Ese día el Partido Independiente se reunirá en su convención. El País intentó comunicarse sin éxito con el líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick a quien se le consultó si había podido leer el documento.