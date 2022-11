Oposición de Canelones denunció mala gestión de la basura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La oposición en el departamento de Canelones abrió un nuevo frente en las últimas horas, al apuntar a la gestión de la basura que lleva adelante el intendente canario, Yamandú Orsi.

El tema comenzó, en realidad, con un pronunciamiento de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) el pasado miércoles. El gremio denunció mediante un comunicado “el estado de los servicios de recolección de basura”, para dejar de manifiesto que la tarea se sigue afectada “por diferentes factores”, los mismos que se presentaron en marzo de este año y que entonces ya habían denunciado. A saber: “Carencia de camiones recolectores (en las condiciones requeridas) ya que gran parte de la flota se encontraba en pésimo estado, gran cantidad de depositados desde meses atrás a la espera de repuestos, (y) localidades con un solo camión a la orden”.

El texto de Adeom señala en ese sentido que esa lista de problemas solo se agravó con el paso de los meses.



“Volvemos a dejar en claro que el funcionariado del servicio no es el responsable del atraso del mismo ya que se trabaja en las condiciones mencionadas”, agregaron los trabajadores, que también subrayaron que esto no se tome “como fundamento para privatizar los servicios de recolección”. “Asimismo -concluye el comunicado- dejamos en claro que los/as compañeros/as del Centro de Mantenimiento de Flota hacen todo lo posible para reparar los vehículos referidos”.



El tema no pasó desapercibido entre los ediles del Partido Nacional, que solicitaron la convocatoria a la Junta Departamental del director de Gestión Ambiental, Leonardo Herou para que “exponga las explicaciones del caso”, teniendo en cuenta “la reiteración de las denuncias públicas”.

Viejo asunto

El diputado nacionalista Alfonso Lereté señaló, por su parte, que el panorama “preocupa sobremanera” porque ocurre en la antesala de la temporada estival, en la que, como todos los veranos desde la pandemia, se espera por un nuevo empuje de reactivación del sector turístico.



“En algunos aspectos -dijo Lereté en diálogo con El País-, los balnearios están tapados de basura, con los contenedores llenos, y eso es algo reiterado que se ha profundizado en las últimas semanas, por lo que se tiene que encontrar una solución definitiva”.



Asimismo, el legislador puntualizó que hay otro problema que se arrastra desde hace varios años, y es que “en los casi 70 kilómetros de costa, pero muy especialmente entre Salinas y Jaureguiberry, está lleno de desechos vegetales, podas, raíces y césped cortado, algo que la intendencia tampoco ha encontrado cómo solucionarlo”.



De manera que la situación no representa una “novedad”, porque el departamento ha cargado con esta dificultad desde hace tiempo, dijo Lereté.



“Pero sí es cierto que en los últimos años esto ha empeorado porque no se ha renovado la flota, y las decisiones han sido bastante erráticas de la mano de un intendente que sale a dar cátedra de turismo y a hablar de un plan nacional, cuando se olvida que en su casa lo turístico deja mucho que desear”, concluyó el diputado.