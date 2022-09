¿Qué opinan los uruguayos de la gestión del MSP, Mides, MEF, Defensa e Interior?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Opción Consultores presentó este jueves en Telenoche (Canal 4) los resultados de su última encuesta, sobre la aprobación de la gestión ministerial de varias carteras.

El 18% de los encuestados opinó que la gestión del Ministerio de Salud Pública (MSP), liderada por Daniel Salinas, es muy buena; el 38% que es buena; el 21% que ni buena ni mala; el 13% que es mala; el 4% que es muy mala; y el 6% no sabe o no contesta.



En tanto, el 12% opina que la gestión en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), encabezada por Martín Lema, es muy buena; el 37% que es buena; el 24% que es ni buena ni mala; el 16% que es mala; el 6% que es muy mala; y otro 6% no sabe o no contesta.

En cuanto al Ministerio de Defensa Nacional (MDN), a cargo de Javier García, el 14% dice que la gestión es muy buena; el 30% que es buena; el 34% que no es ni buena ni mala; el 9% que es mala; el 4% que es muy mala; y el 9% no sabe o no contesta.



Por otra parte, el 11% opina que la gestión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), encabezada por Pablo Mieres, es muy buena; el 29% que es buena; el 34% que no es ni buena ni mala; el 18% que es mala; el 5% que es muy mala; y el 3% no sabe o no contesta.



Respecto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a cargo de Azucena Arbeleche, el 13% expresa que la gestión es muy buena; el 27% que es buena; el 28% que ni buena ni mala; el 20% que es mala; el 6% que es muy mala; y otro 6% no sabe o no contesta.

En cuanto al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), encabezado por Irene Moreira, el 5% opina que la gestión es muy buena; el 34% que es buena; el 25% que no es ni buena ni mala; el 14% que es mala; 8% que es muy mala; y el 13% no sabe o no contesta.



Por último, Opción señala que el 8% opina que la gestión del Ministerio del Interior, a cargo de Luis Alberto Heber, es muy buena; el 28% que es buena; el 24% que no es ni buena ni mala; el 21% que es mala; el 15% que es muy mala; y el 5% no sabe o no contesta.



Las valoraciones de la población cambian dependiendo del voto en 2019 de cada encuestado. “Entre quienes votaron partidos de la actual coalición de gobierno, crecen en forma notoria los indicadores de aprobación, con niveles que van desde el 49% al 65%. A la inversa, descienden significativamente los guarismos de desaprobación, que fluctúan en un rango comprendido entre el 4% y el 17%. En tanto, las brechas son en todos los casos contundentemente positivas (entre +37 y +57)”, indica Opción.



También señala que “entre los frenteamplistas, la gestión del MSP es la única con amplio saldo positivo de aprobación. A la inversa, crecen sustancialmente las desaprobaciones a las gestiones del MEF y del Ministerio del Interior”.



La encuesta fue realizada vía telefónica entre el 18 y el 29 de agosto, a 801 personas mayores de edad residentes de Uruguay.