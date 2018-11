¿Qué opinan los uruguayos acerca de que se pueda votar desde el exterior del país?

En agosto de este año se aprobó en el Senado la creación de una comisión que tiene el objetivo de evaluar si se acepta o no el voto para los uruguayos que residen en el exterior. Una encuesta realizada por Opción Consultores, reveló que más de la mitad de los consultados indicó que están en descuerdo con el sufragio de los uruguayos que viven fuera del país.

Al ser interrogados sobre si estaban a favor o en contra de que los uruguayos que no viven en el país puedan votar en las elecciones desde el lugar donde residen, un 57% indicó que está en descuerdo. En el lado opuesto un 41% se mostró a favor y un 2% no supo o no quiso contestar.

Este porcentaje se modifica cuando la consigna consulta si están de acuerdo con que los uruguayos que residen en el exterior voten si en el momento de de la elección se encuentran en Uruguay. Un 41% se mostró en contra de este voto llamado "por avecinamiento", un 57% estuvo a favor y un 2% no supo o no quiso contestar.

Si se divide por partidos los números cambian. En el caso de los frenteamplistas 70% está a favor del voto desde el exterior y el porcentaje aumenta a 58% cuando se trata del voto por avecinamiento. De estos votantes el 29% está en contra de la primera modalidad y el 21% de la segunda.



En el caso de las personas que votan a otros partidos, un 25% estuvo a favor de que los uruguayos que no viven en el país puedan votar desde su lugar de residencia y un 73% estuvo en contra.

Cuando fueron consultados sobre el voto por avecinamiento, el 45% de los votantes de la oposición se mostró a favor y el 54% en contra.



Para aquellos que todavía no se definen por ningún partido los porcentajes fueron de 44% a favor y 53% en contra en el caso de que voten desde el país donde residen y de 57% de acuerdo y 39% que no para que voten si en el momento de las elecciones están en Uruguay.