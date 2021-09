Operadores turísticos alertan por cancelación de llegada de cruceros; Ministerio explicó los motivos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la Unión de Transporte Turístico, Álvaro Gugliotta, señaló este martes tras reunirse con el ministro de Turismo, Tabaré Viera, y otros dirigentes de la cartera, que hay líneas de cruceros que están "cancelando la escala en Uruguay". Desde el Ministerio de Turismo explicaron los motivos.

"Tenemos la necesidad de venir a trasladarle al ministerio que en las reuniones que hemos tenido nos han dicho los proveedores que hay líneas de cruceros que están cancelando la escala en Uruguay", dijo Gugliotta en rueda de prensa consignada por Radio Universal.



En agosto habían más de 200 escalas y ahora hay 127, agregó, y reclamó al gobierno que "defina cuanto antes el protocolo que se va a seguir para que las navieras lo tengan presente y puedan aplicarlo".

Consultado sobre este tema, el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, quien participó del encuentro, dijo a El País que las cancelaciones que han ocurrido se deben a un contexto regional y no puntual de Uruguay.



"No es por Uruguay, es por la región, y por la propia demanda que tienen los cruceros", expresó sobre las cancelaciones, y destacó la situación de "privilegio" del país desde un punto de vista sanitario.



"Todos quisieran venir a Uruguay, pero no depende solo del país", señaló en referencia a la apertura de fronteras de los países de la región. Argentina había anunciado que haría su apertura el 6 de setiembre, pero finalmente dio marcha atrás con esta decisión.



"Uruguay fue el primer país que anunció cuándo va a abrir fronteras", dijo Monzeglio en referencia a la apertura del 1 de noviembre a los turistas, entre ellos los cruceristas, a quienes se les exigirá estar inmunizados, tener test PCR y moverse en burbuja.

Dijo Monzeglio que para facilitar el ingreso y la estadía de quienes llegan en crucero se ha planteado que se les acepte test de antígenos. Además, la Administración Nacional de Puertos (ANP) estableció un protocolo para el descenso de cruceristas, que se está "trabajando" con el Ministerio de Salud Pública (MSP), que tiene como objetivo que se los habilite a transitar libremente y no solo en excursiones en burbuja.



Estiman que en noviembre podrían ser más laxos con los requisitos porque se contará con más población vacunada contra el COVID-19 y por un mayor control sanitario en los cruceros.



De todas formas, Monzeglio se mostró optimista a pesar de las cancelaciones que hayan sucedido. "Tampoco quiere decir que pierdan ventas, porque lo que no van vendiendo lo van trasladando para otra fecha", dijo el jerarca.