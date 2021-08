Ope Pasquet dijo que apoyaron acuerdo del gobierno con Katoen por formar parte de la coalición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado colorado, Ope Pasquet dijo este lunes que su partido apoyó el acuerdo que el gobierno alcanzó en el puerto con la empresa belga Katoen Natie, porque forman parte de la coalición. "Hemos decidido apoyar el acuerdo que hizo el gobierno porque formamos parte del gobierno de coalición”, dijo y remarcó: “No entro a considerar si tal cosa está bien, si tal cosa está mal".

Sin embargo, el diputado colorado mencionó algunos puntos del acuerdo con los que no estaba de acuerdo, por ejemplo, con el "compromiso de dragar a 14 metros" ya que, según dijo, no se cuenta con "el visto bueno de la parte argentina” para hacerlo. “Eso va a generar una dificultad”, dijo en el programa radial Fácil Desviarse (Del Sol).



Sin embargo, Pasquet remarcó que “esos son hechos consumados". "Eso ya está. Nosotros decimos, a partir de acá, hacia adelante ¿qué se puede hacer?, y no se puede hacer lo que el Frente Amplio dice que había que hacer, de anular esto y darlo por no escrito y por no pactado porque eso expondría al país a un reclamo internacional absolutamente cuantioso, de un monto superior a esos US$ 1.500 millones”, dijo.

“Los contratos son obligatorios y ninguna parte puede desligarse de un contrato unilateralmente”, remató. En ese sentido, Pasquet hizo énfasis en lo que sí se podría hacer de aquí en adelante.



En junio, una delegación colorada integrada por los legisladores Ope Pasquet y Tabaré Viera se reunió con el ministro interino de Transporte, Juan José Olaizola, a quien le manifestaron la necesidad de darle solidez al acuerdo con un proyecto de ley.



Ese proyecto habla de la creación de un ente regulador de los servicios portuarios, similar a lo que ocurre con la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) o la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (Ursec), para que intervenga en el precio de las tarifas que va a tener que pagar el comercio de importación y exportación.

“Esta unidad va a tener que dictaminar preceptivamente. Eso quiere decir que va a tener que ser escuchada siempre, no que lo que diga tenga que ser obedecido”, dijo y agregó que “eventualmente, el Parlamento cuando estudie el proyecto puede añadirle otras características”.



“Nosotros tenemos la mejor disposición para que esto que se haga sea efectivamente algo útil. Para que la unidad sea eficaz. Insisto, lo que importa es la función, no importa quien la cumpla. Pero la función hay que cumplirla, y hasta ahora esa función no ha existido, como lo demuestra lo que ha sido la evolución de la tarifa”, dijo.



“Si hubiera tantos organismos con esa tarea ¿Por qué no la cumplieron? ¿Por qué no se hizo nada? ¿Por qué estamos como estamos?”, se preguntó.