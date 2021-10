Ollas reclaman al Mides, pero rechazaron reunión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna reclamó ayer frente al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para “visibilizar” la “emergencia alimentaria”. Desde la cartera señalaron que fueron invitados a reunirse con el ministro Martín Lema pero que los manifestantes rechazaron el encuentro.

El vocero de la coordinadora, Esteban Corrales, dijo a El País que la movilización fue para “visibilizar lo que se vive en los barrios” y señalar la gestión “discrecional de los recursos” por parte de Uruguay Adelante, la organización que distribuye insumos entre diferentes ollas populares.

La directora territorial del Mides en Montevideo, Carolina Murphy, afirmó que ofreció a los manifestantes un encuentro con el ministro pero que los voceros se negaron a ser recibidos. “Yo fui hasta donde se están manifestando, les transmití la invitación del ministro a reunirse con él en el día de hoy, y me transmitieron que no se querían reunir. Es una pena porque nos parecía oportuno, ya que se están manifestando, que se pudiera concretar el diálogo”, narró Murphy.



Consultado, Corrales dijo que la intención de la coordinadora era haber sido recibidos en julio para dialogar sobre “una evaluación de cómo había funcionado el convenio de entrega de insumos a través de Uruguay Adelante”. “Nos hubieran recibido cuando fuimos con una evaluación. Ahora estamos acá para manifestarnos y visibilizar la situación. La señora Murphy quiere recibirnos pero pedimos una reunión y no nos recibieron”, agregó.



La jerarca, por su parte, dijo que sí tuvieron encuentros anteriores con esta organización y afirmó que para la cartera el abastecimiento de las ollas “es ágil”. “El trabajo en general viene siendo bueno y todos los que retiran alimentos en Uruguay Adelante firman la conformidad respecto a los alimentos que se están llevando”, afirmó.