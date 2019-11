Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando la ola esperanza no llega a la orilla. Cuando el candidato no entusiasma. Cuando la fórmula no funciona. Cuando descontar el IVA a los productos de higiene femenina no mueve la aguja. Cuando las caras nuevas no atraen. Cuando poner en la cancha, de nuevo, a José Mujica y Danilo Astori no alcanza. Cuando nada de lo propio funciona, es tiempo de agitar fantasmas. De recurrir al Cuco. De probar si el miedo a cambiar puede ser la llave para destrabar un balotaje que, para el Frente Amplio, luce cuesta arriba.

Y en eso están.



Que si gana Lacalle Pou se va a volver a penalizar el aborto y se va a arrasar con la denominada “agenda de derechos”.



Que si gana la oposición no va a haber aumentos de salarios.



Que se vendrá un “ajuste salvaje” que dejará a miles y miles de funcionarios públicos sin empleo.



Que se va a cerrar el Mides.



Que el dólar se va a ir al Diablo.



Que van a ir contra la educación pública.



La idea es clara. Si gana Lacalle Pou todo lo que está bien pasará a estar mal. Y lo que está mal, estará muchísimo peor.



Desde la fórmula del Frente Amplio y los principales dirigentes de la coalición de izquierda se machaca con eso. La empatía con el que piensa diferente no parece estar dando resultados. Es hora de embarrar la cancha.



El movimiento sindical colabora. Los sindicatos de la educación, por ejemplo, ya dicen estar preparando la “resistencia” y la “lucha” frontal contra un gobierno que aún no ganó las elecciones.



El Cuco de moda es Cabildo Abierto, el nuevo partido liderado por el excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos. Ahora parece que este hombre es la encarnación de todos los males. Que no es democrático. Que apoyó la dictadura militar. Y que un gobierno que lo tenga como socio será un gobierno represor, antipopular y que -como llegó a decir el politólogo de izquierda Agustín Canzani- podría recurrir a Medidas Prontas de Seguridad para garantizar el orden.

¿Desde cuándo Manini Ríos no es democrático? ¿Ya no lo era cuando el extupamaro Eleuterio Fernández Huidobro impulsó su ascenso? ¿No lo era mientras fue comandante en jefe del Ejército durante el gobierno de Tabaré Vázquez? ¿Cuándo se transformó en el demonio tan temido? ¿Cuando se volvió un político que, en algunas zonas del país, parece haberle quitado votos a la izquierda y en particular al MPP?

¿Acaso alguna vez Manini Ríos se levantó en armas contra un gobierno democrático? ¿Alguna vez manifestó públicamente su apoyo a regímenes que detienen o matan a quienes piensan diferente? ¿Alguna vez defendió a una dictadura? ¿Alguna vez defendió ideologías que en el mundo mataron a millones de personas en nombre de una revolución?



Sería bueno que, quienes tanto lo señalan, respondieran a estas preguntas. Y que más de uno, ya que está, se mire al espejo.



