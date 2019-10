Ojeda sobre Leal: "Lamento profundamente esta designación, es más de lo mismo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Andrés Ojeda, asesor de seguridad del candidato colorado Ernesto Talvi, afirmó esta mañana en rueda de prensa que no se sorprendió con el anuncio del candidato frenteamplista Daniel Martínez, quien durante el debate informó que en caso de llegar a la presidencia Gustavo Leal será su ministro del Interior.

"No me sorprendió pero tenía la esperanza de que Martínez pudiese elegir querer cambiar las cosas y no ir por más de lo mismo, no me sorprendió pero me hubiera gustado haberme sorprendido", señaló.



"Lamento profundamente esta designación. No solamente es más de lo mismo sino que acá hay un equipo técnico que maneja la seguridad que tiene que irse", agregó.



Ojeda opinó que el equipo integrado por el actual ministro Eduardo Bonomi, el director de Policía Mario Layera y Leal es un "equipo fracasado que debe ser cambiado".



"​Cualquier persona vinculada a una gestión que deja el incendio que dejan ellos se tiene que ir y tiene que tener prohibido el pasaje por la calle Mercedes, no puede pasar ni por la puerta del ministerio", consideró.



Por otra parte indicó: "Gustavo Leal parece venido de un repollo, o de Suecia, que llega, se para, se cierra el saco y mira la realidad y la comenta como si fuera quien la va a diagnosticar", dijo y afirmó: "Señor, hágase cargo, no tiene un cargo lateral".



Ojeda además informó que Leal fue invitado a realizar un debate con el equipo de seguridad de Talvi, pero que no aceptó el ofrecimiento. "El guapo de chaleco antibalas le tiene miedo a un debate", dijo el abogado.

​

Hace dos días Ojeda también apuntó contra Layera luego de que expresara que no observa miedo en la población. "Quizá Layera estuvo de viaje y se refiere a la población de Suecia o Nueva Zelanda", ironizó.



"La gente acá tiene miedo de verdad y con razón, te matan por nada. ¡Basta!", subrayó Ojeda.