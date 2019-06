La OIT insta a revisar la negociación colectiva

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) instó al gobierno a “iniciar medidas legislativas” para modificar la ley de negociación colectiva antes del 1° de noviembre tras la denuncia presentada por las cámaras empresariales.

Si bien el Poder Ejecutivo resaltó ayer en un comunicado que “no hubo las supuestas sanciones que algunos esperaban y promovían”, deberá ahora atender la demanda del organismo internacional y tendrá que hacerlo en medio de una campaña electoral.

La Presidencia de la República informó que “valora” la conclusión de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT porque “significa continuar con lo que venimos haciendo desde 2010”.

RELACIONADAS "Uruguay no merece estar en la lista de casos", dijo Murro sobre decisión de la OIT By Irene Nuñez "Uruguay no merece estar en la lista de casos", dijo Murro sobre decisión de la OIT "Uruguay no merece estar en la lista de casos", dijo Murro sobre decisión de la OIT Gobierno se pronunciará esta tarde sobre el pedido de OIT: "Habrá que hacer un esfuerzo mayor", adelantó Roballo By Rosana Decima Gobierno se pronunciará esta tarde sobre el pedido de OIT: "Habrá que hacer un esfuerzo mayor", adelantó Roballo Gobierno se pronunciará esta tarde sobre el pedido de OIT: "Habrá que hacer un esfuerzo mayor", adelantó Roballo

La semana pasada, el propio ministro de Trabajo Ernesto Murro -que encabeza la delegación oficial en Ginebra, Suiza- dejó la puerta abierta para plantear “modificaciones convenientes” al sistema de negociación colectiva y prevención de conflictos siempre que sean “oportunas” y “razonables”. La ley de negociación colectiva hoy es tripartita (integrada por el gobierno, empresarios y trabajadores), las cámaras buscan que sea bipartita con la intervención del Estado solo en determinadas condiciones.

Además de la modificación de esta ley, la OIT pide al gobierno preparar una Memoria antes del 1° de setiembre “en consulta con empresarios y trabajadores, sobre el desarrollo de estas actividades”.

El ministro Murro ya convocó a una reunión tripartita para el 26 de junio a las cámaras empresariales y el Pit-Cnt para comenzar a trabajar sobre las modificaciones del texto y analizar “otros temas tratados en la Conferencia del Centenario de la OIT”.

Sin embargo, si bien el mensaje del gobierno será comenzar a aplicar todas las exigencias marcadas por el organismo internacional, el Ministerio reiteró que “Uruguay no merece estar en la lista de casos que analiza OIT”, dado que “es una decisión que negocian dirigentes empresariales y sindicales internacionales”.

La secretaría de Estado considera que “es muy importante saber si queremos más y mejor negociación colectiva con las modificaciones que haya que hacer producto del diálogo social” o si lo que se quiere es “reducirla o eliminarla, como ya ha sucedido en otros gobiernos”.

Mientras tanto, en las cámaras empresariales son más optimistas y esperan “otra vez no empezar en la misma” e “ir por otro camino para hacer algo, si está en su capacidad”, dijo a El País un integrante de las cámaras que prefirió no ser identificado. Tanto en la Cámara de Industrias como en la de Comercio y Servicios, esperan que “se llegue a tiempo” al Parlamento con las modificaciones planteadas. Las cámaras fundamentaron su denuncia en que hace diez años que el gobierno no cumple con una serie de observaciones del organismo internacional. En las mismas se instaba al gobierno a “revisar” la ley 18.566 del año 2009 -que regula la negociación colectiva- “a efectos de asegurar su plena adecuación con los principios que la informan”.

En el Pit-Cnt, fueron en sintonía con el gobierno con respecto a que la resolución de la OIT “fue positiva” para los trabajadores porque “los empresarios no lograron una condena al Uruguay como se esperaba”, dijo su presidente Fernando Pereira. El dirigente añadió que el futuro acuerdo que se redactará junto a los empresarios y el gobierno, “no va a ser sobre la base de perder derechos”.

Blancos exigen una respuesta

El diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi pidió al gobierno la “aprobación urgente” de las “soluciones legales” ya presentadas en el Parlamento. Goñi presentó un proyecto que establece la obligatoriedad de la personería jurídica de los sindicatos, la responsabilidad civil por los daños causados por medidas abusivas y la ilegitimidad de las ocupaciones. Otro texto de los diputados Pablo Abdala y Gerardo Amarilla “responde a todas las recomendaciones de la OIT”, dijo Goñi.