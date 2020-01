"Vamos a ofrecer lugares a la oposición", dijo Lacalle Pou sobre empresas públicas y entes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A diferencia del año pasado, cuando fue protagonista, en 2020 el presidente electo Luis Lacalle Pou prefirió ser un invitado más en el acto homenaje a Leandro Gómez en el aniversario número 155 de su caída en la defensa de Paysandú.

El futuro mandatario anunció allí que ofrecerá al Frente Amplio integrar las empresas públicas en función de la votación lograda en las elecciones de octubre de 2019. “Después del 15 de enero vamos a empezar a trabajar en la integración de las empresas públicas, entes autónomos y servicios descentralizados y ahí vamos a estar con los dirigentes del resto de los partidos de la coalición, con el adelanto de que vamos a ofrecer lugares a la oposición”, comentó.

Añadió que respetará “la votación del Frente Amplio en octubre para la adjudicación de esas responsabilidades”.



Además, en ronda de prensa el presidente electo anunció que a partir de la semana próxima comenzará a reunirse con los ministros designados para plantear la integración de los ministerios. “El 7, 8 y 9 me reúno con todos los ministros designados para ver la integración de cada uno de los ministerios y las direcciones, a propuesta de los futuros ministros y subsecretarios”, dijo el presidente electo.

Políticas de seguridad.

El futuro ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dijo también en Paysandú que el próximo gobierno deberá “enfrentar con hechos” la inseguridad pública, dado que “los indicadores de criminalidad son muy altos”, y por ello comenzarán a delinear las políticas a seguir en los próximos días.



En rueda de prensa, Larrañaga puntualizó que hoy las denuncias por violencia de género son “altísimas” y “superan” aquellas por rapiñas. Esto le lleva a “marcar la enorme preocupación” y por ello aplicar “acciones concretas que pasan por todos los planos”. La directora de políticas de género del Ministerio del Interior, July Zabaleta, informó que 2019 termina con aproximadamente 40.000 denuncias por violencia de género. “De esas 40.000 denuncias, el 50% tiene medidas cautelares”, indicó.



En tanto, Larrañaga señaló que la semana que viene se reunirá con Lacalle Pou, instancia en que le trasladará un “marco de disposiciones” sobre las que está trabajando en distintas áreas vinculadas al Ministerio del Interior.



Además, el futuro ministro del Interior comentó que ha venido trabajando en los últimos días en la preparación de las secciones correspondientes y los recursos humanos con los que contará, en referencia a las fuerzas del Ministerio del Interior.

No más política.

Lacalle señaló ayer que no participará más de actos políticos porque será presidente “de todos los uruguayos”. Así que el de ayer fue el último por cinco años.



En este sentido, dijo que ya dejó de asistir a actos partidarios por varias razones, entre ellas, porque “después del 1° de marzo es por mandato y antes porque uno tiene que respetar el mandato de la ciudadanía”.



Lacalle aclaró que durante la campaña dio que, si le tocaba llegar al gobierno, iba a ser el presidente de todos los uruguayos. “Después del 1° de marzo soy empleado de todos los uruguayos”, afirmó.



El anuncio de que no participaría más en actos lo había hecho también el martes pasado, cuando dijo: “Lo que más me va a costar es no estar presente en los actos partidarios. Todavía no empezaron y ya los estoy extrañando”.



El futuro presidente, quien antes del 1° de enero volvió a mantener reuniones con dirigentes políticos tras tomar unos días de licencia, añadió que busca “desprenderse formalmente, nunca materialmente”. Y explicó: “Soy nacionalista, soy blanco y lo voy a ser siempre, pero formalmente corresponde cumplir a rajatabla el compromiso que yo soy el presidente a partir del 1° de marzo de todo el país y en la transición tengo que empezar a actuar en consecuencia”.