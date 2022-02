Oficialismo y oposición citaron a Bustillo al Parlamento por negociaciones de posible TLC con China

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Comisión Permanente acordó este viernes recibir al canciller Francisco Bustillo en régimen de Comisión General el próximo viernes, 25 de febrero, a las 10:00 horas "a los efectos de informar sobre el estado de situación del estudio conjunto de factibilidad" entre Uruguay y China para un eventual Tratado de Libre Comercio (TLC). Además, se convocará al secretario de Estado para conocer "aspectos vinculados a la orientación de la política exterior" uruguaya.

La moción para convocar al canciller fue firmada por los diputados Daniel Caggiani, Elsa Capillera, Gerardo Nuñez, Gustavo Olmos, y Felipe Schipani, así como por los senadores Jorge Gandini, Raúl Lozano y Amín Niffouri, representantes del oficialismo y oposición.

El País informó que se estimaba esta fecha para la convocatoria, que busca conocer más detalles de las negociaciones con el gigante asiático, anunciadas en setiembre pasado. Además, se manejaban dos opciones: la interpelación a Bustillo, o citarlo en régimen de comisión general, que requiere mayoría absoluta, y fue lo que se terminó definiendo.



El presidente Luis Lacalle Pou calificó el viernes pasado de "gran disparate" señalar que las negociaciones con China por un posible TLC están trancadas por los conflictos internacionales. "Cuando lo leí me sorprendió. Se habló de una reunión que pasó algo en la cual yo estuve y no pasó", acotó.



Esto fue informado por semanario Búsqueda, que derivó en el pedido que se votó este viernes en el Parlamento, a pedido del Frente Amplio.



"Había sido anunciado que el estudio de factibilidad conjunto (para el acuerdo comercial) debía ser terminado antes de fin de año del 2021, pero el estudio nunca llegó, luego se dijo que estaría para febrero, después el primer semestre y ahora ya no parecen haber expectativas para el primer semestre”, había tuiteado el diputado frenteamplista Caggiani.