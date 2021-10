Odizzio dejará el BPS y asumirá en agencia de evaluación de políticas para "prevenir la burocracia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hugo Odizzio dejará la presidencia del Banco de Previsión Social (BPS) para estar al frente de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas (Amepp), informó 970 Noticias (Radio Universal) y confirmó a El País el jerarca.

El organismo que liderará una vez que se apruebe la venia en el Parlamento de su sucesor -que se estima será el Dr. Alfredo Cabrera- tendrá como cometido el "monitoreo y evaluación de las políticas públicas que fije el Poder Ejecutivo, como forma de maximizar la eficiencia administrativa, a cuyo efecto actuará con autonomía funcional e independencia técnica". Así lo establece al artículo 305 de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que estableció su "transformación". Fue creado en 2005 bajo el nombre de "Unidad de Asesoramiento y Monitoreo de Políticas".

La agencia, que depende de Presidencia de la República, reportará directamente al jefe de Estado. "Es lo que en otros países llaman centro de gobierno, una oficina que hace un seguimiento de los temas que se definen como prioritarios por la Presidencia de la República, y se articula entre los diferentes actores, como ministerios, entes e incluso puede haber actores del sector privado que hayan presentado iniciativas", explicó Odizzio.

El jerarca sostuvo que con este organismo se buscará que "los plazos se cumplan y que los objetivos se logren". Su nombramiento depende directamente del presidente de la República, por lo que si se confirma el ingreso de Cabrera al BPS (para lo cual consideró que hubo una "transición felizmente programada" desde "hace semanas"), asumirá el cargo.



Odizzio prefirió no adelantar las áreas a las que se abocará la agencia en una primera instancia, porque se está en una "revisión" del diseño inicial de 2019. Tampoco quiso avanzar en detalles respecto a la estructura del organismo y la cantidad de funcionarios, pero dijo que serán "pocos".



"No es una megaestructura, ni mucho menos. Es algo muy ejecutivo y concreto, y no es burocracia, al contrario. Justamente (es) para prevenir o resolver los problemas que a veces la burocracia nos impone en tiempo y resultados", enfatizó.



Odizzio fue reconocido por el presidente Luis Lacalle Pou en el homenaje al Grupo Asesor Científico Honorario (GACH). "Cuando se empezó a desarrollar la pandemia, cuando llega al Uruguay ese 13 de marzo, cuando el Ministerio de Salud Pública estaba tomando cartas en el asunto Hugo Odizzio se acercó para sugerirnos que un grupo de científicos nos asesorara. En ese hecho tan simple que generó esto tan grande está parte de la acción de gobierno", destacó el presidente Lacalle Pou en la ceremonia que se hizo en el auditorio del Sodre.