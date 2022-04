Tras ocupación en OEA, Abdala calificó a gobierno de Ortega como un "absolutismo autoritario"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Además de (estar) impactados por lo que aconteció, empezamos a tener ya la convicción de que estos absolutismos autoritarios empiezan a perder noción de alguna zona de límites”, dijo el embajador de Uruguay en la Organización de los Estados Americanos (OEA), Washington Abdala, sobre lo acontecido el domingo en Managua (Nicaragua), cuando la Policía local ocupó la sede de la OEA, tras lo que el canciller nicaragüense, Denis Moncada, aseguró que “a partir de esta fecha” Nicaragua deja de formar parte “de todos los engañosos mecanismos de este engendro”.

“Hoy se va sobre esta organización, convendría preguntarnos si mañana no se va sobre otra organización, otra embajada, cuál es el final de esto. No tiene final, sencillamente no tiene final”, aseveró.



Asimismo, afirmó que lo que sucedió a la organización "es un indicador más de esa barbarie en la que se está” en Nicaragua.

“Mi país está preocupado y consternado, porque como todo país, que comulga con la democracia y cree en la misma, no tenemos ya a esta altura noción de cómo se puede cooperar, colaborar, qué es lo que se puede hacer para aterrizar en el río de lo democrático, de lo humanista, de lo liberal, de la defensa de los derechos humanos”, aseguró.



Además, apuntó: “Yo creo que termina quedando en evidencia que este tipo de violencias ocultan una fenomenal debilidad del régimen”.

“El régimen está fuera de sí, la dictadura está fuera de sí, y recurre a estas maniobras, estas manipulaciones para evitar de alguna forma que la comunidad internacional en algún momento le diga lo que le está diciendo por todos lados, establezca el malestar que se tiene para con un régimen que ya no mira, respeta, ni aprecia a su pueblo, para no recibir quejas, y yo creo que han logrado exactamente lo contrario”, añadió.



“La región los mira (estos episodios) y no podemos menos que preocuparnos de sobremanera”, concluyó Abdala.



Por otra parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, consideró "absolutamente despreciable" la ocupación policial de la oficina del organismo en Managua, en una carta dada a conocer el martes y que envió el lunes a la embajadora ante la OEA de Santa Lucía, Elizabeth Darius-Clarke, que ocupa la Presidencia rotatoria del Consejo Permanente del organismo.

Luis Almagro, secretario general de la OEA. Foto: AFP (Archivo)

"La acción llevada a cabo por el Gobierno nicaragüense es absolutamente despreciable en términos jurídicos, políticos y éticos, la misma constituye una acción de violencia y es atentatoria de la normativa internacional. En ese sentido la condenamos y repudiamos", afirmó Almagro.



En su misiva, Almagro denunció que, durante la ocupación de la sede de la OEA, la Policía nicaragüense se apoderó de los archivos de los diplomáticos y del resto del material que allí estaba.



"Nunca ello había ocurrido ni en tiempos de las peores dictaduras de la región, incluidas las que había vivido Nicaragua. Estamos ante la violación de las más elementales normas que regulan las relaciones entre Estados y organizaciones internacionales abriendo un precedente que la región no había conocido hasta ahora", subrayó el secretario general.

Escalada de tensiones

Las tensiones entre el Gobierno nicaragüense y la OEA se incrementaron a raíz de la ola de manifestaciones de 2018 que sacudieron Nicaragua con peticiones para que renunciara Ortega y acabaron con cientos de muertos, presos y desaparecidos, además de miles de nicaragüenses en el exilio.



Después de muchas condenas, la OEA inició en 2019 el proceso para aplicar a Nicaragua la Carta Democrática Interamericana, un instrumento jurídico que contempla la posibilidad de suspender a un Estado cuando se produce una "alteración de su orden constitucional".



Las gestiones no avanzaron por desacuerdos internos en el bloque hemisférico, pero mantuvieron la presión sobre Ortega.



La situación llegó a un punto límite cuando la OEA rechazó la legitimidad de las elecciones de Nicaragua en noviembre pasado, en las que Ortega fue reelegido para su cuarto mandato consecutivo.



En reacción, el Gobierno nicaragüense anunció su retirada del organismo y denunció la Carta de la OEA, el documento fundacional del organismo firmado en 1948.



Según el reglamento del organismo, cualquier país que renuncia a la Carta de la OEA tiene que esperar dos años para que la retirada se haga efectiva.