Los ocho barrios que la coalición pide sanear con el dinero del préstamo del BID

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Las idas y vueltas entre la Intendencia de Montevideo (IMM) y la oposición en torno al préstamo por US$ 70 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han llegado a sus horas más decisivas.

La administración de Carolina Cosse trasladó este viernes a la coalición opositora que necesitaba más tiempo para analizar la contrapropuesta que los blancos entregaron el miércoles pasado, y que plantea tanto ajustes en la distribución interna de los rubros del préstamo como un incremento en la cantidad de vecinos y barrios que se beneficiarían con obras de saneamiento.



El desacuerdo con la oposición es conocido: la coalición -pero fundamentalmente los blancos- entiende que no es inteligente que US$ 47,4 millones sean destinados para un nuevo plan de limpieza -lo que incluye compras de camiones y contenedores con un crédito a devolver en 25 años- y que solo US$ 22,6 millones vayan para a obras de saneamiento que favorecerían a 2.000 vecinos, de acuerdo a la idea original del oficialismo.



En concreto, el último planteo -elaborado por los nacionalistas, con Laura Raffo a la cabeza- propone que los barrios o zonas a sanear sean un total de ocho -en donde residen 19.430 vecinos-, y no exclusivamente dos -Casabó y la cuenca del Arroyo Mapaperros- como preveía la IMM inicialmente.

Presentaron, además, el detalle del costo en cada una de las obras, lo que engloba un total de US$ 52.173.526, tal como informó este viernes El Observador y confirmó El País al acceder a la planilla que fue entregada a las autoridades de la comuna capitalina.



Los barrios, entonces, que se asuma a los dos de la IMM, son: Sarandí (US$ 1.000.000), Susana Pintos (US$ 2.599.573), Boiso Lanza (US$ 9.000.000), Bella Italia (US$ 9.100.000), Bola de Nieve (US$ 10.000.000) y Villa Don Bosco (20.473.953).



Claro que este listado no es arbitrario, sino que se diseñó al tener en cuenta variables como, por ejemplo, que no tuvieran que hacerse realojos.

¿Y cómo se llega -según el cálculo de los blancos- a los más de US$ 52 millones? El financiamiento tiene dos vías. Una de ellas es redireccionando el 80% del dinero previsto para el plan de limpieza. Esto da una suma de US$ 20.147.359, lo cual deja US$ 5.036.840 millones para compra de camiones y contenedores y el mantenimiento de la flota. Esto último también incluye US$ 300.000 para el plan de comunicación, una cifra menor a la de US$ 1.648.941 que la IMM planea destinar para este rubro.



La otra vía de financiación se compondría con un incremento de la contrapartida de US$ 12 millones que Cosse había ofrecido en febrero para reforzar justamente la parte del saneamiento. El aumento que quieren los blancos es de casi el triple: US$ 32.026.167.



Fuentes al tanto de las negociaciones indicaron a El País que cuando Guillermo Moncecchi -director de Desarrollo Ambiental de IMM- escuchó el miércoles este planteo manifestó de antemano cierto reparo en cuanto a la inclusión de nuevos barrios.



Sin embargo, la respuesta oficial de la comuna todavía no llegó y no hay aún fecha para ello, aunque el plazo de la prórroga votado en febrero por la Junta Departamental para aprobar o no este préstamo vence el 25 de abril.

El otro planteo

Los colorados también hicieron su propuesta, que fue entregada el pasado 14 de marzo. El documento que elaboraron tiene pretensiones distintas a la de los nacionalistas.



Tal como informó El País días atrás, proponen que el Ministerio de Ambiente audite la ejecución del préstamo, que se forme una comisión de ediles que haga un seguimiento del proyecto y que haya procesos competitivos. También solicitan que se cancelen los gastos en comunicación -o sea, que sean solventados con recursos de la IMM- y que haya un “compromiso de la intendencia de ofrecer la basura de Montevideo para la implementación del proyecto en el que está trabajando el Ministerio de Ambiente, tendiente a convertir los residuos en metanol”.



En lo que respecta a los barrios, plantearon que también reciba saneamiento Maracaná Norte -en donde se favorecerían 3.800 vecinos, lo cual costaría US$ 7.000.000- y Santa Catalina, lo que mejoraría la calidad de vida de 5.200 personas, por un total de US$ 9.500.000.

También se mencionaron otros que podrían ser incorporados al plan, como 17 de Junio, parte de Manga, algunas “calles del Cerro” que podrían recibir colectores, además de Sarandí, entre otros.

La postura de Ciudadanos ante un préstamo que los beneficia

En la coalición multicolor siempre hubo un interesado en que este préstamo fuera aprobado: el ministro de Ambiente y líder del sector Ciudadanos del Partido Colorado, Adrián Peña. Es que el proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prevé la construcción de plantas procesadoras de residuos en el área metropolitana, y esto forma parte del Plan Nacional de Gestión de Residuos. “No sería dar dinero a la intendenta Carolina Cosse sino financiar obras importantes para los objetivos de este plan”, resumió una fuente de este sector colorado. Por eso los dos ediles de Ciudadanos siempre vieron con buenos ojos el proyecto (no así los otros dos que pertenecen a Batllistas y Tercera Vía). Sin embargo, el mal relacionamiento político del edil Tulio Tartaglia -prosecretario del partido- con Cosse ha llevado que en las últimas horas no tenga clara su posición. De todos modos, para las mayorías especiales que se requieren, el FA necesita de al menos tres votos de la oposición.